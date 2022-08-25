Особенности и преимущества:

Защита от пыли и влаги IP54.

Автоматическое выравнивание в пределах ± 3 градусов.

Возможно крепление построителя лазерных плоскостей X-Line Helper 2D на штатив, который входит в комплект поставки.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.

При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.

Для работы в наклонной плоскости функцию самовыравнивания можно отключить.

Угол развертки вертикальной и горизонтальной линии больше 120 градусов.

Два луча: с помощью данной модели можно спроецировать горизонтальную и вертикальную плоскости как отдельно друг от друга, так и совместно (перекрестие).

Комплектация:

Лазерный уровень. Штатив. Элементы питания 3х1.5В АА. Сумка для транспортировки.

Лазерный уровень X-Line Helper 2D, предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а так же для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ.