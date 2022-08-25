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Лазерный уровень X-Line Helper 2D
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
    Арт. geototal_97
    5.0
    1
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
    Лазерный уровень X-Line Helper 2D
      Лазерный уровень X-Line Helper 2D
      Лазерный уровень X-Line Helper 2D
      Лазерный уровень X-Line Helper 2D
      Лазерный уровень X-Line Helper 2D
      Лазерный уровень X-Line Helper 2D
      Лазерный уровень X-Line Helper 2D
      Лазерный уровень X-Line Helper 2D
      Лазерный уровень X-Line Helper 2D
      Лазерный уровень X-Line Helper 2D
      Лазерный уровень X-Line Helper 2D

      Лазерный уровень X-Line Helper 2D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_97
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		X-Line
      Габариты, мм
      		90x90x60
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень X-Line Helper 2D, предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а так же для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ.

        Особенности и преимущества:

        • Защита от пыли и влаги IP54.
        • Автоматическое выравнивание в пределах ± 3 градусов.
        • Возможно крепление построителя лазерных плоскостей X-Line Helper 2D на штатив, который входит в комплект поставки.
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
        • При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
        • Для работы в наклонной плоскости функцию самовыравнивания можно отключить.
        • Угол развертки вертикальной и горизонтальной линии больше 120 градусов.
        • Два луча: с помощью данной модели можно спроецировать горизонтальную и вертикальную плоскости как отдельно друг от друга, так и совместно (перекрестие).

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Штатив.
        3. Элементы питания 3х1.5В АА.
        4. Сумка для транспортировки.