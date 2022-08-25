Лазерный уровень X-Line Helper 2D
Арт. geototal_97
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|90x90x60
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень X-Line Helper 2D, предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а так же для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ.
Особенности и преимущества:
- Защита от пыли и влаги IP54.
- Автоматическое выравнивание в пределах ± 3 градусов.
- Возможно крепление построителя лазерных плоскостей X-Line Helper 2D на штатив, который входит в комплект поставки.
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
- При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
- Для работы в наклонной плоскости функцию самовыравнивания можно отключить.
- Угол развертки вертикальной и горизонтальной линии больше 120 градусов.
- Два луча: с помощью данной модели можно спроецировать горизонтальную и вертикальную плоскости как отдельно друг от друга, так и совместно (перекрестие).
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Штатив.
- Элементы питания 3х1.5В АА.
- Сумка для транспортировки.