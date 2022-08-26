Лазерный дальномер ADA Cosmo 40 А00376
Арт. X3030676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Рулетка лазерная ADA COSMO 40 - это профессиональный лазерный дальномер, особенностью которого является простота и удобство в использовании. Главное достоинство этого профессионального прибора - измерение расстояний при любых условиях освещенности. Даже при ярком солнце ADA COSMO 40 измеряет расстояние до 40 метров с высокой точностью. Максимальная погрешность измерения составляет всего 1.5 миллиметра.
Преимущества
- Измерение расстояний до 40 м
- Откидная скоба
- Измерения недоступных отрезков
- Измерение площади и объема
- Постоянная подсветка дисплея
- Эргономичный дизайн корпуса
- Автоматическое отключение