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Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
5.0
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
    Арт. X3030657
    5.0
    2
    Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
    Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
    Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
    Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
    Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
      Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
      Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
      Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
      Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
      Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241

      Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030657
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Мин. рабочая температура, °С
      		0
      Вычисление углов
      		Нет
      Типоразмер
      		AAA
      Количество батареек, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный дальномер ADA Robot 40 А00241 предназначен для измерения расстояния на улице и в помещении, также выполняет все вычислительные операции (сложение, вычитание, расчет объема и площади, теорема пифагора). Измеритель выпускает лазерный луч, который измеряет расстояние до 40 метров при дневном освещении. Прибор имеет раздвижную пятку опору, что позволяет производить измерения в углах и труднодоступных местах. Корпус изготовлен из прочного пластика с резиновыми накладками для удобного захвата инструмента. Все данные выводятся на жидкокристаллический дисплей с синей подсветкой.

        Преимущества

        • Максимальное расстояние измерений до 40 метров
        • Возможность проводить расчеты даже при дневном свете
        • Прорезиненный кожух предохраняет инструмент от выскальзывания из рук
        • Долгая работа от аккумуляторных батарей, без использования проводов
        • Небольшие размеры и вес позволяют легко переносить и пользоваться изделием