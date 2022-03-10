Лазерный дальномер Ada Robot 40 А00241
Арт. X3030657
Характеристики
|
Производитель
|
Мин. рабочая температура, °С
|0
|
Вычисление углов
|Нет
|
Типоразмер
|AAA
|
Количество батареек, шт
|2
- Лазерный дальномер ADA Robot 40 А00241 предназначен для измерения расстояния на улице и в помещении, также выполняет все вычислительные операции (сложение, вычитание, расчет объема и площади, теорема пифагора). Измеритель выпускает лазерный луч, который измеряет расстояние до 40 метров при дневном освещении. Прибор имеет раздвижную пятку опору, что позволяет производить измерения в углах и труднодоступных местах. Корпус изготовлен из прочного пластика с резиновыми накладками для удобного захвата инструмента. Все данные выводятся на жидкокристаллический дисплей с синей подсветкой.
Преимущества
- Максимальное расстояние измерений до 40 метров
- Возможность проводить расчеты даже при дневном свете
- Прорезиненный кожух предохраняет инструмент от выскальзывания из рук
- Долгая работа от аккумуляторных батарей, без использования проводов
- Небольшие размеры и вес позволяют легко переносить и пользоваться изделием