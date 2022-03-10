Преимущества

Максимальное расстояние измерений до 40 метров

Возможность проводить расчеты даже при дневном свете

Прорезиненный кожух предохраняет инструмент от выскальзывания из рук

Долгая работа от аккумуляторных батарей, без использования проводов

Небольшие размеры и вес позволяют легко переносить и пользоваться изделием

Лазерный дальномер ADA Robot 40 А00241 предназначен для измерения расстояния на улице и в помещении, также выполняет все вычислительные операции (сложение, вычитание, расчет объема и площади, теорема пифагора). Измеритель выпускает лазерный луч, который измеряет расстояние до 40 метров при дневном освещении. Прибор имеет раздвижную пятку опору, что позволяет производить измерения в углах и труднодоступных местах. Корпус изготовлен из прочного пластика с резиновыми накладками для удобного захвата инструмента. Все данные выводятся на жидкокристаллический дисплей с синей подсветкой.