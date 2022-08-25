Преимущества

Высокая точность и дальность работы

Единицы измерения: метры, футы, дюймы

Предварительное включение лазерной точки для наведения на цель

Выбор точки отсчета от передней или задней пятки

Функция сложения/вычитания

Функция измерения площади и объема.

Вычисление длин недоступных участков по Пифагору

Измерение MIN и MAX расстояний

Измерения в непрерывном режиме, функция трекинга

Функция сложения площадей стен

Макс. кол-во измерений на комплект батарей: 5000

Диаметр лазерного пятна, мм/м: 6/10, 30/50

Отключение питания дальномера (лазера) при отсутствии активности, сек: 180 (90)

Подсветка экрана для работы в условиях недостаточной освещенности

Автоматическое отключение питания после некоторого времени бездействия

Сохранение в памяти последних 20 измерений

Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту: IP54

Прорезиненное покрытие корпуса обеспечивает отличную ударостойкость





Лазерный дальномер ADA Robot 80 А00288 предназначен для измерения расстояния до 80 метров. Возможна работа как внутри, так и снаружи помещений. Модель оснащена многопозиционной скобой для совершения удобных замеров из углов, щелей и прочих узких мест. Для возможности расчета недоступных отрезков, вычисления площади и объема, а также сложения и вычитания имеется функция Пифагора. Из дополнительных функций следует отметить наличие режима непрерывного измерения, измерения максимальных и минимальных расстояний, сложения различных площадей с одним общим параметром (например стен в одном помещении). В памяти инструмента сохраняется до 20 результатов измерений.