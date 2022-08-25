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Лазерный дальномер ADA Robot 80
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер ADA Robot 80
    Арт. geototal_89
    5.0
    1
    Лазерный дальномер ADA Robot 80
    Лазерный дальномер ADA Robot 80
    Лазерный дальномер ADA Robot 80
    Лазерный дальномер ADA Robot 80
    Лазерный дальномер ADA Robot 80
      Лазерный дальномер ADA Robot 80
      Лазерный дальномер ADA Robot 80
      Лазерный дальномер ADA Robot 80
      Лазерный дальномер ADA Robot 80
      Лазерный дальномер ADA Robot 80

      Лазерный дальномер ADA Robot 80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_89
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный дальномер ADA Robot 80 А00288 предназначен для измерения расстояния до 80 метров. Возможна работа как внутри, так и снаружи помещений. Модель оснащена многопозиционной скобой для совершения удобных замеров из углов, щелей и прочих узких мест. Для возможности расчета недоступных отрезков, вычисления площади и объема, а также сложения и вычитания имеется функция Пифагора. Из дополнительных функций следует отметить наличие режима непрерывного измерения, измерения максимальных и минимальных расстояний, сложения различных площадей с одним общим параметром (например стен в одном помещении). В памяти инструмента сохраняется до 20 результатов измерений.

        Преимущества

        • Высокая точность и дальность работы
        • Единицы измерения: метры, футы, дюймы
        • Предварительное включение лазерной точки для наведения на цель
        • Выбор точки отсчета от передней или задней пятки
        • Функция сложения/вычитания
        • Функция измерения площади и объема.
        • Вычисление длин недоступных участков по Пифагору
        • Измерение MIN и MAX расстояний
        • Измерения в непрерывном режиме, функция трекинга
        • Функция сложения площадей стен
        • Макс. кол-во измерений на комплект батарей: 5000
        • Диаметр лазерного пятна, мм/м: 6/10, 30/50
        • Отключение питания дальномера (лазера) при отсутствии активности, сек: 180 (90)
        • Подсветка экрана для работы в условиях недостаточной освещенности
        • Автоматическое отключение питания после некоторого времени бездействия
        • Сохранение в памяти последних 20 измерений
        • Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту: IP54
        • Прорезиненное покрытие корпуса обеспечивает отличную ударостойкость