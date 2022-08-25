Лазерный дальномер ADA Robot 80
Арт. geototal_89
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер ADA Robot 80 А00288 предназначен для измерения расстояния до 80 метров. Возможна работа как внутри, так и снаружи помещений. Модель оснащена многопозиционной скобой для совершения удобных замеров из углов, щелей и прочих узких мест. Для возможности расчета недоступных отрезков, вычисления площади и объема, а также сложения и вычитания имеется функция Пифагора. Из дополнительных функций следует отметить наличие режима непрерывного измерения, измерения максимальных и минимальных расстояний, сложения различных площадей с одним общим параметром (например стен в одном помещении). В памяти инструмента сохраняется до 20 результатов измерений.
Преимущества
- Высокая точность и дальность работы
- Единицы измерения: метры, футы, дюймы
- Предварительное включение лазерной точки для наведения на цель
- Выбор точки отсчета от передней или задней пятки
- Функция сложения/вычитания
- Функция измерения площади и объема.
- Вычисление длин недоступных участков по Пифагору
- Измерение MIN и MAX расстояний
- Измерения в непрерывном режиме, функция трекинга
- Функция сложения площадей стен
- Макс. кол-во измерений на комплект батарей: 5000
- Диаметр лазерного пятна, мм/м: 6/10, 30/50
- Отключение питания дальномера (лазера) при отсутствии активности, сек: 180 (90)
- Подсветка экрана для работы в условиях недостаточной освещенности
- Автоматическое отключение питания после некоторого времени бездействия
- Сохранение в памяти последних 20 измерений
- Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту: IP54
- Прорезиненное покрытие корпуса обеспечивает отличную ударостойкость