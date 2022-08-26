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Лазерный дальномер ADA Robot MINI А00340
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер ADA Robot MINI А00340
    Арт. X3030677
    5.0
    1
    Лазерный дальномер ADA Robot MINI А00340
    Лазерный дальномер ADA Robot MINI А00340
      Лазерный дальномер ADA Robot MINI А00340
      Лазерный дальномер ADA Robot MINI А00340

      Лазерный дальномер ADA Robot MINI А00340

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030677
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный дальномер ADA ROBOT mini А00340 - компактный и удобный прибор для измерения расстояний до 30 м с точностью ±2 мм. Он имеет прочный корпус из специального пластика и резиновые протекторные накладки, благодаря чему выдерживает удары при падении. При бездействии лазер автоматически отключается через 30 секунд, а сам прибор - через 3 минуты. Данная модель используется для работы внутри помещений.

        Преимущества

        • Для измерений расстояний до 30 метров внутри помещений
        • Компактная конструкция, умещается в любой карман
        • Малый вес, всего 75 г
        • Защита от пыли и влаги: IP54
        • Работа от батареи: до 5000 измерений
        • Звуковая индикация
        • Единицы измерения: метры
        • Автоматическое отключение лазера происходит через 30 секунд, а прибора - через 3 минуты
        • Температура хранения: -100...+500 С