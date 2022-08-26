Преимущества

Для измерений расстояний до 30 метров внутри помещений

Компактная конструкция, умещается в любой карман

Малый вес, всего 75 г

Защита от пыли и влаги: IP54

Работа от батареи: до 5000 измерений

Звуковая индикация

Единицы измерения: метры

Автоматическое отключение лазера происходит через 30 секунд, а прибора - через 3 минуты

Температура хранения: -100...+500 С





Лазерный дальномер ADA ROBOT mini А00340 - компактный и удобный прибор для измерения расстояний до 30 м с точностью ±2 мм. Он имеет прочный корпус из специального пластика и резиновые протекторные накладки, благодаря чему выдерживает удары при падении. При бездействии лазер автоматически отключается через 30 секунд, а сам прибор - через 3 минуты. Данная модель используется для работы внутри помещений.