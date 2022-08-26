Лазерный дальномер ADA Robot MINI А00340
Арт. X3030677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер ADA ROBOT mini А00340 - компактный и удобный прибор для измерения расстояний до 30 м с точностью ±2 мм. Он имеет прочный корпус из специального пластика и резиновые протекторные накладки, благодаря чему выдерживает удары при падении. При бездействии лазер автоматически отключается через 30 секунд, а сам прибор - через 3 минуты. Данная модель используется для работы внутри помещений.
Преимущества
- Для измерений расстояний до 30 метров внутри помещений
- Компактная конструкция, умещается в любой карман
- Малый вес, всего 75 г
- Защита от пыли и влаги: IP54
- Работа от батареи: до 5000 измерений
- Звуковая индикация
- Единицы измерения: метры
- Автоматическое отключение лазера происходит через 30 секунд, а прибора - через 3 минуты
- Температура хранения: -100...+500 С