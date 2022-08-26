Преимущества

Прибор обеспечивает высокую точность данных. Предел измерений составляет 40 м. При этом погрешность не превышает 1.5 мм. Данные предоставляются в одной из трех метрических систем: футах, дюймах или метрах. Полученные результаты можно складывать. Кроме того, существует возможность работать в режиме непрерывных измерений

Корпус прибора прорезинен. При падении на твердую поверхность он защищен от повреждений. Управлять прибором удобно с помощью выпуклых кнопок. Все данные отображаются на ЖК-дисплее

Предусмотрена возможность установки прибора на штатив. Для этого имеется резьба диаметром 1/4"





Лазерный дальномер Bosch DLE 40 0.601.016.300 - небольшой инструмент, способный проводить измерения с высоким уровнем точности. Проводить замер можно на расстоянии 40м, показания снимаются нажатием всего одной кнопки. Дисплей четко отобразит информацию независимо от того, ведутся ли работы при ярком или недостаточном освещении.