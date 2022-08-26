Лазерный дальномер BOSCH DLE 40
Арт. X981152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Bosch DLE 40 0.601.016.300 - небольшой инструмент, способный проводить измерения с высоким уровнем точности. Проводить замер можно на расстоянии 40м, показания снимаются нажатием всего одной кнопки. Дисплей четко отобразит информацию независимо от того, ведутся ли работы при ярком или недостаточном освещении.
Преимущества
- Прибор обеспечивает высокую точность данных. Предел измерений составляет 40 м. При этом погрешность не превышает 1.5 мм. Данные предоставляются в одной из трех метрических систем: футах, дюймах или метрах. Полученные результаты можно складывать. Кроме того, существует возможность работать в режиме непрерывных измерений
- Корпус прибора прорезинен. При падении на твердую поверхность он защищен от повреждений. Управлять прибором удобно с помощью выпуклых кнопок. Все данные отображаются на ЖК-дисплее
- Предусмотрена возможность установки прибора на штатив. Для этого имеется резьба диаметром 1/4"