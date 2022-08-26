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Лазерный дальномер BOSCH DLE 40
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер BOSCH DLE 40
    Арт. X981152
    5.0
    1
    Лазерный дальномер BOSCH DLE 40
    Лазерный дальномер BOSCH DLE 40
    Лазерный дальномер BOSCH DLE 40
      Лазерный дальномер BOSCH DLE 40
      Лазерный дальномер BOSCH DLE 40
      Лазерный дальномер BOSCH DLE 40

      Лазерный дальномер BOSCH DLE 40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X981152
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Bosch DLE 40 0.601.016.300 - небольшой инструмент, способный проводить измерения с высоким уровнем точности. Проводить замер можно на расстоянии 40м, показания снимаются нажатием всего одной кнопки. Дисплей четко отобразит информацию независимо от того, ведутся ли работы при ярком или недостаточном освещении.

        Преимущества

        • Прибор обеспечивает высокую точность данных. Предел измерений составляет 40 м. При этом погрешность не превышает 1.5 мм. Данные предоставляются в одной из трех метрических систем: футах, дюймах или метрах. Полученные результаты можно складывать. Кроме того, существует возможность работать в режиме непрерывных измерений
        • Корпус прибора прорезинен. При падении на твердую поверхность он защищен от повреждений. Управлять прибором удобно с помощью выпуклых кнопок. Все данные отображаются на ЖК-дисплее
        • Предусмотрена возможность установки прибора на штатив. Для этого имеется резьба диаметром 1/4"