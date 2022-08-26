Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
Арт. X3030670
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Да
- Лазерный дальномер Bosch GLM 100 C 0.601.072.700 - это высокоточный и простой в использовании прибор. Он выполняет следующие функции: измерение углов, косвенное измерение длины и высоты, расчет площади стены, функцию таймера, измерение минимума/максимума. Дисплей с подсветкой - для удобного считывания результатов измерений. Данные можно быстро передать через Bluetooth и Micro-USB. Обработать их возможно на ПК с помощью ПО и приложений.
Преимущества
- Функция непрерывного измерения. Используйте дальномер в качестве лазерной рулетки
- Косвенное измерение высоты и длины, чтобы вычислить расстояние до труднодоступных объектов
- Измеряйте углы наклона в диапазоне 360°. Определяйте уклон крыши или других покатых объектов
- Двойное косвенное измерение для вычисления высоты зданий, стеклянных фасадов или стен с сильно отражающей поверхностью
- Подсветка дисплея для работы в темных помещениях и в сумерках
- Дисплей автоматически переворачивается вслед за дальномером
- Функция таймера. Вы успеете установить дальномер так, чтобы он не дрожал и не качался
- Последние 50 измерений сохраняются в памяти
- Выбирайте подходящие единицы измерения: миллиметры, сантиметры или метры
- Передает данные в виде фотографий на компьютеры, планшеты и смартфоны по Bluetooth
- Дополнительное ПО и приложения для обработки данных на компьютере
- Закрепите дальномер на откидной скобе и делайте замеры из углов и труднодоступных мест
- Степень защиты IP54. Дальномеру не страшны пыль, песок и брызги воды
- Прорезиненные вставки. Вы крепко держите дальномер. При падении с небольшой высоты он останется целым