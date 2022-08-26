Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700

Лазерный дальномер Bosch GLM 100 C 0.601.072.700 - это высокоточный и простой в использовании прибор. Он выполняет следующие функции: измерение углов, косвенное измерение длины и высоты, расчет площади стены, функцию таймера, измерение минимума/максимума. Дисплей с подсветкой - для удобного считывания результатов измерений. Данные можно быстро передать через Bluetooth и Micro-USB. Обработать их возможно на ПК с помощью ПО и приложений.

Преимущества