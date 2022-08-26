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Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
5.0
1
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Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
    Арт. X3030670
    5.0
    1
    Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
    Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
    Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
    Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
    Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
    Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
      Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
      Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
      Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
      Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
      Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
      Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700

      Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030670
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Bosch GLM 100 C 0.601.072.700 - это высокоточный и простой в использовании прибор. Он выполняет следующие функции: измерение углов, косвенное измерение длины и высоты, расчет площади стены, функцию таймера, измерение минимума/максимума. Дисплей с подсветкой - для удобного считывания результатов измерений. Данные можно быстро передать через Bluetooth и Micro-USB. Обработать их возможно на ПК с помощью ПО и приложений.

        Преимущества

        • Функция непрерывного измерения. Используйте дальномер в качестве лазерной рулетки
        • Косвенное измерение высоты и длины, чтобы вычислить расстояние до труднодоступных объектов
        • Измеряйте углы наклона в диапазоне 360°. Определяйте уклон крыши или других покатых объектов
        • Двойное косвенное измерение для вычисления высоты зданий, стеклянных фасадов или стен с сильно отражающей поверхностью
        • Подсветка дисплея для работы в темных помещениях и в сумерках
        • Дисплей автоматически переворачивается вслед за дальномером
        • Функция таймера. Вы успеете установить дальномер так, чтобы он не дрожал и не качался
        • Последние 50 измерений сохраняются в памяти
        • Выбирайте подходящие единицы измерения: миллиметры, сантиметры или метры
        • Передает данные в виде фотографий на компьютеры, планшеты и смартфоны по Bluetooth
        • Дополнительное ПО и приложения для обработки данных на компьютере
        • Закрепите дальномер на откидной скобе и делайте замеры из углов и труднодоступных мест
        • Степень защиты IP54. Дальномеру не страшны пыль, песок и брызги воды
        • Прорезиненные вставки. Вы крепко держите дальномер. При падении с небольшой высоты он останется целым