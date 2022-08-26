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Лазерный дальномер BOSCH GLM 150 Prof. 0.601.072.000
5.0
1
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Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер BOSCH GLM 150 Prof. 0.601.072.000
    Арт. X3030643
    5.0
    1
    Лазерный дальномер BOSCH GLM 150 Prof. 0.601.072.000
    Лазерный дальномер BOSCH GLM 150 Prof. 0.601.072.000
      Лазерный дальномер BOSCH GLM 150 Prof. 0.601.072.000
      Лазерный дальномер BOSCH GLM 150 Prof. 0.601.072.000

      Лазерный дальномер BOSCH GLM 150 Prof. 0.601.072.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030643
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Bosch GLM 150 Prof 0.601.072.000 - инструмент для замера длины, площади и объема на расстоянии до 150 м. В приборе реализованы инновационные функции - определение высоты различных сегментов, расчет высоты и уклона скатов крыши. В памяти сохраняется 30 последних измерений. Многофункциональный выдвижной нивелировочный винт служит для точного измерения из труднодоступных мест и от кромок. Автоматическое отключение прибора происходит после четырех минут простоя. На сайте www.bigam.ru дальномер Bosch GLM 150 Prof лазерный можно купить с возможностью доставки в любой населенный пункт России.

        Преимущества

        • Максимальная точность в течение всего срока службы, благодаря износостойким оптическим держателям из керамики
        • Интуитивно понятный интерфейс
        • Возможность выполнения измерений на расстоянии до 150 м
        • Быстрый расчет площади стен
        • Измерение минимума и максимума
        • Четыре исходных плоскости для измерения
        • Функция таймера Функция трапеции
        • Функция разметки