Лазерный дальномер BOSCH GLM 150 Prof. 0.601.072.000
Арт. X3030643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Bosch GLM 150 Prof 0.601.072.000 - инструмент для замера длины, площади и объема на расстоянии до 150 м. В приборе реализованы инновационные функции - определение высоты различных сегментов, расчет высоты и уклона скатов крыши. В памяти сохраняется 30 последних измерений. Многофункциональный выдвижной нивелировочный винт служит для точного измерения из труднодоступных мест и от кромок. Автоматическое отключение прибора происходит после четырех минут простоя. На сайте www.bigam.ru дальномер Bosch GLM 150 Prof лазерный можно купить с возможностью доставки в любой населенный пункт России.
Преимущества
- Максимальная точность в течение всего срока службы, благодаря износостойким оптическим держателям из керамики
- Интуитивно понятный интерфейс
- Возможность выполнения измерений на расстоянии до 150 м
- Быстрый расчет площади стен
- Измерение минимума и максимума
- Четыре исходных плоскости для измерения
- Функция таймера Функция трапеции
- Функция разметки