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Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
5.0
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
    Арт. X3030644
    5.0
    2
    Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
    Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
    Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
    Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
    Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
    Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
    Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
      Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
      Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
      Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
      Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
      Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
      Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
      Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100

      Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030644
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100 не останется без работы. Этот инструмент поможет просто и быстро узнать длину, площадь, объем - на расстоянии до 250 м. Измерения прибором производятся от 4-х базовых плоскостей. Встроенный выдвижной штифт позволяет вычислять расстояния из углов, труднодоступных мест и там, где толщина дальномера препятствует размещению прибора, номинальной точкой измерения при этом будет являться кончик упорного штифта.

        Преимущества

        • Компактный и легкий
        • Высокая точность измерения
        • Гнездо ¼ дюйма для крепления на штативе
        • Измерение от передней и задней кромки
        • Упорный штифт для измерения из углов
        • Защита от пыли и водяных брызг
        • Сохранение значений в памяти после выключения
        • Независимость от наличия электросети на объекте