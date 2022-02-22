Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
Арт. X3030644
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Швейцария
|
Родина бренда
|Германия
|
Выбор точки отсчета
|Да
|
Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100 не останется без работы. Этот инструмент поможет просто и быстро узнать длину, площадь, объем - на расстоянии до 250 м. Измерения прибором производятся от 4-х базовых плоскостей. Встроенный выдвижной штифт позволяет вычислять расстояния из углов, труднодоступных мест и там, где толщина дальномера препятствует размещению прибора, номинальной точкой измерения при этом будет являться кончик упорного штифта.
Преимущества
- Компактный и легкий
- Высокая точность измерения
- Гнездо ¼ дюйма для крепления на штативе
- Измерение от передней и задней кромки
- Упорный штифт для измерения из углов
- Защита от пыли и водяных брызг
- Сохранение значений в памяти после выключения
- Независимость от наличия электросети на объекте