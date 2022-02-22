Преимущества

Компактный и легкий

Высокая точность измерения

Гнездо ¼ дюйма для крепления на штативе

Измерение от передней и задней кромки

Упорный штифт для измерения из углов

Защита от пыли и водяных брызг

Сохранение значений в памяти после выключения

Независимость от наличия электросети на объекте

Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100 не останется без работы. Этот инструмент поможет просто и быстро узнать длину, площадь, объем - на расстоянии до 250 м. Измерения прибором производятся от 4-х базовых плоскостей. Встроенный выдвижной штифт позволяет вычислять расстояния из углов, труднодоступных мест и там, где толщина дальномера препятствует размещению прибора, номинальной точкой измерения при этом будет являться кончик упорного штифта.