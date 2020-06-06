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Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200
4.8
5
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200
    Арт. X3030646
    4.8
    5
    Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200
    Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200
    Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200
    Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200
      Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200
      Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200
      Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200
      Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200

      Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030646
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Малайзия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер Bosch GLM 50 0.601.072.200 является профессиональным измерительным инструментом, с лазером 2 класса. Он применяется для определения расстояния до 50 метров от точки прицела до объекта. Большой ЖК-дисплей выводит графическое изображение всех измерений на экран. Пластиковый корпус гарантирует надежную защиту от механических воздействий, а мягкие резиновые накладки предохраняют инструмент от выскальзывания. Прибор работает от двух аккумуляторных батарей с возможностью перезаряда и замены.

        Преимущества

        • Простой интерфейс и легкое управление обеспечивают легкую работу
        • Функция Трэкинга (непрерывность измерения)
        • Высокая точность измерений позволяет добиться оптимального результата работы
        • Надежная конструкция защищена от пыли и влаги по стандарту IP 54
        • Мягкие накладки обеспечивают удобный и надежный захват инструмента
        • Дальность действия до 50 метров позволяет использовать прибор даже на открытых участках