Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200

Преимущества

Простой интерфейс и легкое управление обеспечивают легкую работу

Функция Трэкинга (непрерывность измерения)

Высокая точность измерений позволяет добиться оптимального результата работы

Надежная конструкция защищена от пыли и влаги по стандарту IP 54

Мягкие накладки обеспечивают удобный и надежный захват инструмента

Дальность действия до 50 метров позволяет использовать прибор даже на открытых участках

Лазерный дальномер Bosch GLM 50 0.601.072.200 является профессиональным измерительным инструментом, с лазером 2 класса. Он применяется для определения расстояния до 50 метров от точки прицела до объекта. Большой ЖК-дисплей выводит графическое изображение всех измерений на экран. Пластиковый корпус гарантирует надежную защиту от механических воздействий, а мягкие резиновые накладки предохраняют инструмент от выскальзывания. Прибор работает от двух аккумуляторных батарей с возможностью перезаряда и замены.