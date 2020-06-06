Лазерный дальномер Bosch GLM 50 Prof 0.601.072.200
Арт. X3030646
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Малайзия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Bosch GLM 50 0.601.072.200 является профессиональным измерительным инструментом, с лазером 2 класса. Он применяется для определения расстояния до 50 метров от точки прицела до объекта. Большой ЖК-дисплей выводит графическое изображение всех измерений на экран. Пластиковый корпус гарантирует надежную защиту от механических воздействий, а мягкие резиновые накладки предохраняют инструмент от выскальзывания. Прибор работает от двух аккумуляторных батарей с возможностью перезаряда и замены.
Преимущества
- Простой интерфейс и легкое управление обеспечивают легкую работу
- Функция Трэкинга (непрерывность измерения)
- Высокая точность измерений позволяет добиться оптимального результата работы
- Надежная конструкция защищена от пыли и влаги по стандарту IP 54
- Мягкие накладки обеспечивают удобный и надежный захват инструмента
- Дальность действия до 50 метров позволяет использовать прибор даже на открытых участках