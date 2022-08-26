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Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
    Арт. X3030655
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
    Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301

      Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030655
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301 - это набор, удобный в случае необходимости использования цифрового уровня. Данный набор пригодится при выполнении ремонтных и строительных работ как в помещении, так и на открытом воздухе.

        Преимущества

        • Вычисляет высоту за одно измерение
        • Подсветка экрана
        • Последние десять измерений сохраняются автоматически
        • Если устройство не использовать в течение пяти минут, то оно автоматически отключается, тем самым сохраняя заряд аккумулятора, зарядка осуществляется удобно и просто через микро-USB кабель
        • Инструмент можно использовать в качестве дальномера, уклономера, а также цифрового уровня (с помощью шины R60, которая поставляется вместе с дальномером), что расширяет ее функциональный ряд
        • Для более точных измерений устройство снабжено функцией таймера
        • Возможность определения расстояния до поверхностей, которые не отражают луч
        • При работе инструментом в качестве уклономера, при расположении устройства под углом 0 и 90 градусов, раздается вспомогательный сигнал