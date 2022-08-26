Преимущества

Вычисляет высоту за одно измерение

Подсветка экрана

Последние десять измерений сохраняются автоматически

Если устройство не использовать в течение пяти минут, то оно автоматически отключается, тем самым сохраняя заряд аккумулятора, зарядка осуществляется удобно и просто через микро-USB кабель

Инструмент можно использовать в качестве дальномера, уклономера, а также цифрового уровня (с помощью шины R60, которая поставляется вместе с дальномером), что расширяет ее функциональный ряд

Для более точных измерений устройство снабжено функцией таймера

Возможность определения расстояния до поверхностей, которые не отражают луч

При работе инструментом в качестве уклономера, при расположении устройства под углом 0 и 90 градусов, раздается вспомогательный сигнал





Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301 - это набор, удобный в случае необходимости использования цифрового уровня. Данный набор пригодится при выполнении ремонтных и строительных работ как в помещении, так и на открытом воздухе.