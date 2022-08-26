Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
Арт. X3030655
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Малайзия
|
Родина бренда
|Германия
|
Выбор точки отсчета
|Да
|
Вычисление углов
|Да
- Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301 - это набор, удобный в случае необходимости использования цифрового уровня. Данный набор пригодится при выполнении ремонтных и строительных работ как в помещении, так и на открытом воздухе.
Преимущества
- Вычисляет высоту за одно измерение
- Подсветка экрана
- Последние десять измерений сохраняются автоматически
- Если устройство не использовать в течение пяти минут, то оно автоматически отключается, тем самым сохраняя заряд аккумулятора, зарядка осуществляется удобно и просто через микро-USB кабель
- Инструмент можно использовать в качестве дальномера, уклономера, а также цифрового уровня (с помощью шины R60, которая поставляется вместе с дальномером), что расширяет ее функциональный ряд
- Для более точных измерений устройство снабжено функцией таймера
- Возможность определения расстояния до поверхностей, которые не отражают луч
- При работе инструментом в качестве уклономера, при расположении устройства под углом 0 и 90 градусов, раздается вспомогательный сигнал