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Лазерный дальномер CONDTROL INFINITER 20 1-4-072
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер CONDTROL INFINITER 20 1-4-072
    Арт. X3030681
    5.0
    1
    Лазерный дальномер CONDTROL INFINITER 20 1-4-072

      Лазерный дальномер CONDTROL INFINITER 20 1-4-072

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030681
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Infiniter 20 - это измерительный прибор для ремонта, отделки помещений, мебельной промышленности, геодезии. Он поможет вычислить высоту потолка, размер мебели, площадь помещения. Максимальное рабочее расстояние - 20 метров. Погрешность - не более 4 мм/м.

        Преимущества

        • Измерения в футах, дюймах, метрах
        • Функция трекинга для удобного замера необходимого расстояния
        • Последний результат сохраняется в памяти прибора
        • 2-х батареек ААА хватает на 5000 измерений