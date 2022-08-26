Лазерный дальномер CONDTROL INFINITER 20 1-4-072

Преимущества

Измерения в футах, дюймах, метрах

Функция трекинга для удобного замера необходимого расстояния

Последний результат сохраняется в памяти прибора

2-х батареек ААА хватает на 5000 измерений





Лазерный дальномер Infiniter 20 - это измерительный прибор для ремонта, отделки помещений, мебельной промышленности, геодезии. Он поможет вычислить высоту потолка, размер мебели, площадь помещения. Максимальное рабочее расстояние - 20 метров. Погрешность - не более 4 мм/м.