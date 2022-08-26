Лазерный дальномер CONDTROL INFINITER 20 1-4-072
Арт. X3030681
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Infiniter 20 - это измерительный прибор для ремонта, отделки помещений, мебельной промышленности, геодезии. Он поможет вычислить высоту потолка, размер мебели, площадь помещения. Максимальное рабочее расстояние - 20 метров. Погрешность - не более 4 мм/м.
Преимущества
- Измерения в футах, дюймах, метрах
- Функция трекинга для удобного замера необходимого расстояния
- Последний результат сохраняется в памяти прибора
- 2-х батареек ААА хватает на 5000 измерений