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Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
4.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
    Арт. X30300041
    4.0
    1
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro

      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30300041
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100 Pro – дальномер для вычисления расстояний, площади и объема помещений и плоскостей. Отличается большой дальностью действия – 100 м. Оптимален для работы на стройке и внутри помещений. Обладает широким набором дополнительных функций – вычисление по теореме Пифагора, определение минимального и максимального расстояний, сложение и вычитание значений.

        Преимущества

        • Встроенный таймер – позволяет отсрочить время начала измерений для точного наведения прибора на объект
        • Возможность установки константного значения – для автоматического сложения или вычитания выбранного значения
        • Широкий дисплей с подсветкой позволяет проводить замеры при недостаточном освещении
        • В режиме «трекинг» дальномер определяет необходимое расстояния от объекта
        • Возможность проводить измерения из 4-х точек (фронт, тыл, пятка, штатив) делает дальномер универсальным прибором
        • Встроенный пузырьковый уровень обеспечивает высокую точность измерений