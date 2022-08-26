Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro

Преимущества

Встроенный таймер – позволяет отсрочить время начала измерений для точного наведения прибора на объект

Возможность установки константного значения – для автоматического сложения или вычитания выбранного значения

Широкий дисплей с подсветкой позволяет проводить замеры при недостаточном освещении

В режиме «трекинг» дальномер определяет необходимое расстояния от объекта

Возможность проводить измерения из 4-х точек (фронт, тыл, пятка, штатив) делает дальномер универсальным прибором

Встроенный пузырьковый уровень обеспечивает высокую точность измерений





Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100 Pro – дальномер для вычисления расстояний, площади и объема помещений и плоскостей. Отличается большой дальностью действия – 100 м. Оптимален для работы на стройке и внутри помещений. Обладает широким набором дополнительных функций – вычисление по теореме Пифагора, определение минимального и максимального расстояний, сложение и вычитание значений.