Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro
Арт. X30300041
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100 Pro – дальномер для вычисления расстояний, площади и объема помещений и плоскостей. Отличается большой дальностью действия – 100 м. Оптимален для работы на стройке и внутри помещений. Обладает широким набором дополнительных функций – вычисление по теореме Пифагора, определение минимального и максимального расстояний, сложение и вычитание значений.
Преимущества
- Встроенный таймер – позволяет отсрочить время начала измерений для точного наведения прибора на объект
- Возможность установки константного значения – для автоматического сложения или вычитания выбранного значения
- Широкий дисплей с подсветкой позволяет проводить замеры при недостаточном освещении
- В режиме «трекинг» дальномер определяет необходимое расстояния от объекта
- Возможность проводить измерения из 4-х точек (фронт, тыл, пятка, штатив) делает дальномер универсальным прибором
- Встроенный пузырьковый уровень обеспечивает высокую точность измерений