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Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098 (max дальность 60 м, погрешность 1,5 мм)
5.0
3
3 390 ₽
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098
    Арт. Ю00000000903
    5.0
    3
    Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098 (max дальность 60 м, погрешность 1,5 мм)
    Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098 (max дальность 60 м, погрешность 1,5 мм)
    Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098 (max дальность 60 м, погрешность 1,5 мм)
      Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098 (max дальность 60 м, погрешность 1,5 мм)
      Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098 (max дальность 60 м, погрешность 1,5 мм)
      Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098 (max дальность 60 м, погрешность 1,5 мм)

      Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098

      3 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000000903
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      3 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер CONDTROL Smart 60 1-4-098 поддерживает следующие функции: измерение длины, расчет площади и объема, вычисление по теореме Пифагора, трекинг и т.д. Его достоинствами являются простота управления и высокая скорость измерений. Полученные данные выводятся на черно-белый дисплей, который облегчает считывание показаний при ярком солнечном свете. Размер цифр и символов на экране увеличен, что обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах. Дальность измерения достигает 60 метров при погрешности +/- 1.5 мм.

        Преимущества

        • Две точки отсчета: тыл, фронт
        • Функция сложения/вычитания длин
        • Инверсионный чёрно-белый дисплей
        • Максимально простой и понятный интерфейс
        • Ударопрочный корпус CONDTROL Smart 60 1-4-098 с высокой пыле- и влагозащитой