Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098 (max дальность 60 м, погрешность 1,5 мм)

Преимущества

Две точки отсчета: тыл, фронт

Функция сложения/вычитания длин

Инверсионный чёрно-белый дисплей

Максимально простой и понятный интерфейс

Ударопрочный корпус CONDTROL Smart 60 1-4-098 с высокой пыле- и влагозащитой

Лазерный дальномер CONDTROL Smart 60 1-4-098 поддерживает следующие функции: измерение длины, расчет площади и объема, вычисление по теореме Пифагора, трекинг и т.д. Его достоинствами являются простота управления и высокая скорость измерений. Полученные данные выводятся на черно-белый дисплей, который облегчает считывание показаний при ярком солнечном свете. Размер цифр и символов на экране увеличен, что обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах. Дальность измерения достигает 60 метров при погрешности +/- 1.5 мм.