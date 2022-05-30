Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098 (max дальность 60 м, погрешность 1,5 мм)

Лазерный дальномер Condtrol Smart 60, 1-4-098
Арт. Ю00000000903
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Выбор точки отсчета
|Да
|
Вычисление углов
|Нет
С этим товаром смотрят
- Лазерный дальномер CONDTROL Smart 60 1-4-098 поддерживает следующие функции: измерение длины, расчет площади и объема, вычисление по теореме Пифагора, трекинг и т.д. Его достоинствами являются простота управления и высокая скорость измерений. Полученные данные выводятся на черно-белый дисплей, который облегчает считывание показаний при ярком солнечном свете. Размер цифр и символов на экране увеличен, что обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах. Дальность измерения достигает 60 метров при погрешности +/- 1.5 мм.
Преимущества
- Две точки отсчета: тыл, фронт
- Функция сложения/вычитания длин
- Инверсионный чёрно-белый дисплей
- Максимально простой и понятный интерфейс
- Ударопрочный корпус CONDTROL Smart 60 1-4-098 с высокой пыле- и влагозащитой