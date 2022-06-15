Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)

Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109
Арт. О00000006859
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
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- Лазерный дальномер Condtrol Vector 30 1-4-109 предназначен для работ в помещении. Имеет функции измерения расстояния, трекинга, сложения/вычитания, вычисления площади и объема.
Благодаря косвенным вычислениям по теореме Пифагора возможно выполнение замеров в труднодоступных местах.
Прибор прост и удобен в управлении. На корпусе располагаются четыре кнопки, каждая из которых отвечает за конкретную функцию.
Небольшие габариты дальномера позволяют носить его с собой в кармане.
Преимущества
- Две точки отсчета - фронт и тыл
- Интуитивно понятный интерфейс
- Герметичный корпус защищен от мелкой пыли и капель воды (IP54)
- Двухстрочный дисплей с подсветкой для работы в условиях низкой освещенности
- Condtrol Vector 30 1-4-109 позволяет проводить весь цикл измерений без помощи напарника
- Автоматическое отключение прибора после 180 секунд бездействия для экономии заряда батарей
- Благодаря компактным размерам дальномер легко помещается в поясной чехол или сумку