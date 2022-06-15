Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)
4.5
2
2 290 ₽
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109
    Арт. О00000006859
    4.5
    2
    Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)
    Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)
    Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)
    Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)
    Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)
      Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)
      Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)
      Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)
      Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)
      Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)

      Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109

      2 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006859
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      2 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
      860 ₽
      5.0
      Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
      Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)
      300 ₽
      5.0
      Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
      5 620 ₽
      6 960 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
      • -1 340 ₽
      Лазерный уровень Kapro 862
      5 290 ₽
      5.0
      Лазерный уровень Kapro 862
      • Персональная скидка
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
      13 660 ₽
      5.0
      Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
      • Персональная скидка
      Струбцина F-образная Matrix Master 20402
      430 ₽
      5.0
      Струбцина F-образная Matrix Master 20402
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      565 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
      1 664 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя Stihl HP, 1л с дозатором
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя Stihl HP, 1л с дозатором
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер Condtrol Vector 30 1-4-109 предназначен для работ в помещении. Имеет функции измерения расстояния, трекинга, сложения/вычитания, вычисления площади и объема.
        Благодаря косвенным вычислениям по теореме Пифагора возможно выполнение замеров в труднодоступных местах.
        Прибор прост и удобен в управлении. На корпусе располагаются четыре кнопки, каждая из которых отвечает за конкретную функцию.
        Небольшие габариты дальномера позволяют носить его с собой в кармане.

        Преимущества

        • Две точки отсчета - фронт и тыл
        • Интуитивно понятный интерфейс
        • Герметичный корпус защищен от мелкой пыли и капель воды (IP54)
        • Двухстрочный дисплей с подсветкой для работы в условиях низкой освещенности
        • Condtrol Vector 30 1-4-109 позволяет проводить весь цикл измерений без помощи напарника
        • Автоматическое отключение прибора после 180 секунд бездействия для экономии заряда батарей
        • Благодаря компактным размерам дальномер легко помещается в поясной чехол или сумку