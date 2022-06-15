Лазерный дальномер Condtrol Vector 30, 1-4-109 (дальность 30 м, функции расчета)

Преимущества

Две точки отсчета - фронт и тыл

Интуитивно понятный интерфейс

Герметичный корпус защищен от мелкой пыли и капель воды (IP54)

Двухстрочный дисплей с подсветкой для работы в условиях низкой освещенности

Condtrol Vector 30 1-4-109 позволяет проводить весь цикл измерений без помощи напарника

Автоматическое отключение прибора после 180 секунд бездействия для экономии заряда батарей

Благодаря компактным размерам дальномер легко помещается в поясной чехол или сумку

Лазерный дальномер Condtrol Vector 30 1-4-109 предназначен для работ в помещении. Имеет функции измерения расстояния, трекинга, сложения/вычитания, вычисления площади и объема.Благодаря косвенным вычислениям по теореме Пифагора возможно выполнение замеров в труднодоступных местах.Прибор прост и удобен в управлении. На корпусе располагаются четыре кнопки, каждая из которых отвечает за конкретную функцию.Небольшие габариты дальномера позволяют носить его с собой в кармане.