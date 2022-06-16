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Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)
4.5
2
4 990 ₽
Лазерные дальномеры
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104
Арт. О00000001476
4.5
2
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)

Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104

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4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000001476
4.5
2

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Выбор точки отсчета
Да
Вычисление углов
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный дальномер Condtrol Vector 60 1-4-104 используется для измерения расстояния как в помещении, так и на улице. Пригодится строителям, монтажникам, отделочникам и домашним мастерам.
    Прибор обладает большим количеством функций: трекинг (непрерывное измерение), сложение/вычитание, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора.
    Расстояние может измеряться с передней или задней стенки корпуса, со штатива, откидной скобы.
    Встроенная функция Bluetooth позволяет передавать результаты на смартфон или планшет.

    Преимущества

    • Память до 30 значений
    • Пылевлагозащищенный корпус (IP54)
    • Дисплей с подсветкой для работы при слабом освещении
    • Прибор имеет четыре кнопки управления, которые удобно нажимать даже в перчатках
    • Откидная скоба даёт возможность проводить точные замеры из углов и труднодоступных мест
    • Сумка-чехол для удобного хранения и транспортировки Condtrol Vector 60 1-4-104