Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)

Преимущества

Память до 30 значений

Пылевлагозащищенный корпус (IP54)

Дисплей с подсветкой для работы при слабом освещении

Прибор имеет четыре кнопки управления, которые удобно нажимать даже в перчатках

Откидная скоба даёт возможность проводить точные замеры из углов и труднодоступных мест

Сумка-чехол для удобного хранения и транспортировки Condtrol Vector 60 1-4-104

Лазерный дальномер Condtrol Vector 60 1-4-104 используется для измерения расстояния как в помещении, так и на улице. Пригодится строителям, монтажникам, отделочникам и домашним мастерам.Прибор обладает большим количеством функций: трекинг (непрерывное измерение), сложение/вычитание, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора.Расстояние может измеряться с передней или задней стенки корпуса, со штатива, откидной скобы.Встроенная функция Bluetooth позволяет передавать результаты на смартфон или планшет.