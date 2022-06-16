Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104 (дальность 60 м, bluetooth, чехол)

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Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104
Арт. О00000001476
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
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- Лазерный дальномер Condtrol Vector 60 1-4-104 используется для измерения расстояния как в помещении, так и на улице. Пригодится строителям, монтажникам, отделочникам и домашним мастерам.
Прибор обладает большим количеством функций: трекинг (непрерывное измерение), сложение/вычитание, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора.
Расстояние может измеряться с передней или задней стенки корпуса, со штатива, откидной скобы.
Встроенная функция Bluetooth позволяет передавать результаты на смартфон или планшет.
Преимущества
- Память до 30 значений
- Пылевлагозащищенный корпус (IP54)
- Дисплей с подсветкой для работы при слабом освещении
- Прибор имеет четыре кнопки управления, которые удобно нажимать даже в перчатках
- Откидная скоба даёт возможность проводить точные замеры из углов и труднодоступных мест
- Сумка-чехол для удобного хранения и транспортировки Condtrol Vector 60 1-4-104