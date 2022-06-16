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Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)
5.0
2
5 990 ₽
Лазерные дальномеры
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099
Арт. О00000001478
5.0
2
Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)

Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099

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5 990 ₽
за штуку
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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000001478
5.0
2

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Выбор точки отсчета
Да
Вычисление углов
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный дальномер Condtrol Vector 80 1-4-099 используется строителями, отделочниками, монтажниками и прочими мастерами. Позволяет быстро измерить расстояние как в помещении, так и на улице.
    Прибор имеет большое количество функций: трекинг (непрерывное измерение), сложение/вычитание, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора, вычисления при помощи датчика наклона, вычисление расстояния между двумя точками.
    Измерения могут проводиться с передней или задней стенки корпуса, со штатива, откидной скобы.
    Встроенная функция Bluetooth дает возможность передавать полученные результаты на смартфон или планшет.

    Преимущества

    • Память до 30 значений
    • Пылевлагозащищенный корпус (IP54)
    • Дисплей с подсветкой для работы при слабом освещении
    • Прибор имеет четыре кнопки управления, которые удобно нажимать даже в перчатках
    • Откидная скоба даёт возможность проводить точные замеры из углов и труднодоступных мест
    • Сумка-чехол для удобного хранения и транспортировки Condtrol Vector 80 1-4-099