Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)

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Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099
Арт. О00000001478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Да
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- Лазерный дальномер Condtrol Vector 80 1-4-099 используется строителями, отделочниками, монтажниками и прочими мастерами. Позволяет быстро измерить расстояние как в помещении, так и на улице.
Прибор имеет большое количество функций: трекинг (непрерывное измерение), сложение/вычитание, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора, вычисления при помощи датчика наклона, вычисление расстояния между двумя точками.
Измерения могут проводиться с передней или задней стенки корпуса, со штатива, откидной скобы.
Встроенная функция Bluetooth дает возможность передавать полученные результаты на смартфон или планшет.
Преимущества
- Память до 30 значений
- Пылевлагозащищенный корпус (IP54)
- Дисплей с подсветкой для работы при слабом освещении
- Прибор имеет четыре кнопки управления, которые удобно нажимать даже в перчатках
- Откидная скоба даёт возможность проводить точные замеры из углов и труднодоступных мест
- Сумка-чехол для удобного хранения и транспортировки Condtrol Vector 80 1-4-099