Лазерный дальномер Condtrol Vector 80, 1-4-099 (дальность 80 м, погрешность 1,5 мм)

Преимущества

Память до 30 значений

Пылевлагозащищенный корпус (IP54)

Дисплей с подсветкой для работы при слабом освещении

Прибор имеет четыре кнопки управления, которые удобно нажимать даже в перчатках

Откидная скоба даёт возможность проводить точные замеры из углов и труднодоступных мест

Сумка-чехол для удобного хранения и транспортировки Condtrol Vector 80 1-4-099

Лазерный дальномер Condtrol Vector 80 1-4-099 используется строителями, отделочниками, монтажниками и прочими мастерами. Позволяет быстро измерить расстояние как в помещении, так и на улице.Прибор имеет большое количество функций: трекинг (непрерывное измерение), сложение/вычитание, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора, вычисления при помощи датчика наклона, вычисление расстояния между двумя точками.Измерения могут проводиться с передней или задней стенки корпуса, со штатива, откидной скобы.Встроенная функция Bluetooth дает возможность передавать полученные результаты на смартфон или планшет.