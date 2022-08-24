Преимущества

Полный набор функций - позволяет не только измерять расстояния, но и проводить сопутствующие расчеты

Режим трекинга - для выполнения множественных (непрерывных) измерений

3-строчный подсвечиваемый дисплей - хорошо виден при недостаточном освещении

Звуковой сигнал подтверждает выполнение замера

За счет миниатюрности легко помещается в любой карман

Автоотключение прибора через 3 минуты - экономит заряд батареек





Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus - миниатюрный лазерный дальномер, измеряющий расстояния до 40 метров. Помимо основной функции, предусмотрена возможность вычислений (сложение, вычитание, расчет площади и объема). В режиме сканирования можно находить минимальные расстояния. Точность — до 3 миллиметров. Прибор снабжен ярким дисплеем с крупными символами и помещен в компактный корпус. Это гарантирует комфорт при работе.