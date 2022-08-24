Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus
Арт. X30300039
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus - миниатюрный лазерный дальномер, измеряющий расстояния до 40 метров. Помимо основной функции, предусмотрена возможность вычислений (сложение, вычитание, расчет площади и объема). В режиме сканирования можно находить минимальные расстояния. Точность — до 3 миллиметров. Прибор снабжен ярким дисплеем с крупными символами и помещен в компактный корпус. Это гарантирует комфорт при работе.
Преимущества
- Полный набор функций - позволяет не только измерять расстояния, но и проводить сопутствующие расчеты
- Режим трекинга - для выполнения множественных (непрерывных) измерений
- 3-строчный подсвечиваемый дисплей - хорошо виден при недостаточном освещении
- Звуковой сигнал подтверждает выполнение замера
- За счет миниатюрности легко помещается в любой карман
- Автоотключение прибора через 3 минуты - экономит заряд батареек