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Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus
    Арт. X30300039
    5.0
    1
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus
    Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus
      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus
      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus
      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus
      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus

      Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30300039
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер CONDTROL X1 Plus - миниатюрный лазерный дальномер, измеряющий расстояния до 40 метров. Помимо основной функции, предусмотрена возможность вычислений (сложение, вычитание, расчет площади и объема). В режиме сканирования можно находить минимальные расстояния. Точность — до 3 миллиметров. Прибор снабжен ярким дисплеем с крупными символами и помещен в компактный корпус. Это гарантирует комфорт при работе.

        Преимущества

        • Полный набор функций - позволяет не только измерять расстояния, но и проводить сопутствующие расчеты
        • Режим трекинга - для выполнения множественных (непрерывных) измерений
        • 3-строчный подсвечиваемый дисплей - хорошо виден при недостаточном освещении
        • Звуковой сигнал подтверждает выполнение замера
        • За счет миниатюрности легко помещается в любой карман
        • Автоотключение прибора через 3 минуты - экономит заряд батареек