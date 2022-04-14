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Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084
    Арт. X30306103
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084
    Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084
    Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084
      Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084
      Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084
      Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084

      Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30306103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер-рулетка Condtrol XP3 1-4-084 используется в процессе строительства и ремонта для измерения расстояний от 0.05 до 100 м. Он оснащен большим полноцветным дисплеем с подсветкой, что позволяет работать в любое время суток. Предусмотрена система крепление на штатив. Преимущество модели в быстрой скорости измерений.

        Преимущества

        • Встроенная подсветка
        • Четырехстрочный дисплей
        • Функции: измерение длины, площади, объема, Min/Max значений, режим косвенных измерений (Пифагор)
        • 4 точки отсчета: тыл, пятка, фронт, штатив
        • Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
        • Малый вес (всего 140 г)
        • Возможность крепления на штатив
        • Работать прибором можно даже в перчатках
        • Защита от пыли и влаги: IP54
        • Сумка-чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерного дальномера-рулетки Condtrol XP3 1-4-084