Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084

Преимущества

Встроенная подсветка

Четырехстрочный дисплей

Функции: измерение длины, площади, объема, Min/Max значений, режим косвенных измерений (Пифагор)

4 точки отсчета: тыл, пятка, фронт, штатив

Режим "трекинг" - для непрерывного измерения

Малый вес (всего 140 г)

Возможность крепления на штатив

Работать прибором можно даже в перчатках

Защита от пыли и влаги: IP54

Сумка-чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерного дальномера-рулетки Condtrol XP3 1-4-084

Лазерный дальномер-рулетка Condtrol XP3 1-4-084 используется в процессе строительства и ремонта для измерения расстояний от 0.05 до 100 м. Он оснащен большим полноцветным дисплеем с подсветкой, что позволяет работать в любое время суток. Предусмотрена система крепление на штатив. Преимущество модели в быстрой скорости измерений.