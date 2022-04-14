Лазерный дальномер Condtrol XP3 1-4-084
Арт. X30306103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер-рулетка Condtrol XP3 1-4-084 используется в процессе строительства и ремонта для измерения расстояний от 0.05 до 100 м. Он оснащен большим полноцветным дисплеем с подсветкой, что позволяет работать в любое время суток. Предусмотрена система крепление на штатив. Преимущество модели в быстрой скорости измерений.
Преимущества
- Встроенная подсветка
- Четырехстрочный дисплей
- Функции: измерение длины, площади, объема, Min/Max значений, режим косвенных измерений (Пифагор)
- 4 точки отсчета: тыл, пятка, фронт, штатив
- Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
- Малый вес (всего 140 г)
- Возможность крепления на штатив
- Работать прибором можно даже в перчатках
- Защита от пыли и влаги: IP54
- Сумка-чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерного дальномера-рулетки Condtrol XP3 1-4-084