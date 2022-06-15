Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)

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Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103
Арт. О00000003736
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Да
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- Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro 1-4-103 предназначен для профессионального использования. Оснащен большим количеством функций, среди которых единичное и непрерывное измерение, сложение/вычитание, вычисление площади и объема и др.
Надежность. Прибор имеет влаго- и пылезащищенный корпус (класс защиты IP54), благодаря чему надежен в эксплуатации.
Удобное считывание данных. ЖК-дисплей легко читается и обеспечивает хорошую видимость при неблагоприятных условиях освещения.
Взаимодействие с ПК. Благодаря функции Bluetooth полученные данные можно переносить на компьютер.
Преимущества
- Наличие таймера
- Встроенная память
- Вычисления по теореме Пифагора
- Корпус устойчив к механическим повреждениям
- Подсветка дисплея для работы в слабоосвещенных местах
- Вычисление горизонтального положения с помощью уклономера
- Сумка-чехол для удобства хранения и переноски Condtrol XP3 Pro 1-4-103