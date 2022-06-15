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Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
4.7
3
7 490 ₽
Лазерные дальномеры
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103
Арт. О00000003736
4.7
3
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)

Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103

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7 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003736
4.7
3

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Выбор точки отсчета
Да
Вычисление углов
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro 1-4-103 предназначен для профессионального использования. Оснащен большим количеством функций, среди которых единичное и непрерывное измерение, сложение/вычитание, вычисление площади и объема и др.
    Надежность. Прибор имеет влаго- и пылезащищенный корпус (класс защиты IP54), благодаря чему надежен в эксплуатации.
    Удобное считывание данных. ЖК-дисплей легко читается и обеспечивает хорошую видимость при неблагоприятных условиях освещения.
    Взаимодействие с ПК. Благодаря функции Bluetooth полученные данные можно переносить на компьютер.

    Преимущества

    • Наличие таймера
    • Встроенная память
    • Вычисления по теореме Пифагора
    • Корпус устойчив к механическим повреждениям
    • Подсветка дисплея для работы в слабоосвещенных местах
    • Вычисление горизонтального положения с помощью уклономера
    • Сумка-чехол для удобства хранения и переноски Condtrol XP3 Pro 1-4-103