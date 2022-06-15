Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro, 1-4-103 (max дальность 120 м, точность 1,5 мм)

Преимущества

Наличие таймера

Встроенная память

Вычисления по теореме Пифагора

Корпус устойчив к механическим повреждениям

Подсветка дисплея для работы в слабоосвещенных местах

Вычисление горизонтального положения с помощью уклономера

Сумка-чехол для удобства хранения и переноски Condtrol XP3 Pro 1-4-103

Лазерный дальномер Condtrol XP3 Pro 1-4-103 предназначен для профессионального использования. Оснащен большим количеством функций, среди которых единичное и непрерывное измерение, сложение/вычитание, вычисление площади и объема и др.Надежность. Прибор имеет влаго- и пылезащищенный корпус (класс защиты IP54), благодаря чему надежен в эксплуатации.Удобное считывание данных. ЖК-дисплей легко читается и обеспечивает хорошую видимость при неблагоприятных условиях освещения.Взаимодействие с ПК. Благодаря функции Bluetooth полученные данные можно переносить на компьютер.