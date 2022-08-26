Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
Арт. X30306100
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Выбор точки отсчета
|Да
|
Вычисление углов
|Да
- Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086 – лазерный дальномер нового поколения, разработанный специально для измерения больших дистанций при ярком солнечном свете и работы в неблагоприятных погодных условиях. Лазерная рулетка CONDTROL XP4 Pro имеет уникальный набор вычислительных функций, наилучшую цифровую камеру и полноцветный дисплей с более высоким разрешением, по сравнению с конкурентами. CONDTROL XP4 Pro – уникальный многофункциональный дальномер для быстрого и точного измерения при любых условиях.
Преимущества
- Встроенная камера
- Цифровой видоискатель
- Двухосевой уклономер 360°
- Цифровой пузырьковый уровень
- Функция маляра
- Функция разметки равных отрезков
- Функция измерения площади треугольника
- Пылевлагозащита IP54
- Встроенный Bluetooth
- Таймер обратного отсчета
Комплектация:
- Лазерный дальномер.
- Чехол.
- Кабель microUSB.
- Ремешок.
- Источники питания.
- Инструкция.
- Упаковка.