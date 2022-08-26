Преимущества

Встроенная камера

Цифровой видоискатель

Двухосевой уклономер 360°

Цифровой пузырьковый уровень

Функция маляра

Функция разметки равных отрезков

Функция измерения площади треугольника

Пылевлагозащита IP54

Встроенный Bluetooth

Таймер обратного отсчета

Комплектация:

Лазерный дальномер. Чехол. Кабель microUSB. Ремешок. Источники питания. Инструкция. Упаковка.

Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086 – лазерный дальномер нового поколения, разработанный специально для измерения больших дистанций при ярком солнечном свете и работы в неблагоприятных погодных условиях. Лазерная рулетка CONDTROL XP4 Pro имеет уникальный набор вычислительных функций, наилучшую цифровую камеру и полноцветный дисплей с более высоким разрешением, по сравнению с конкурентами. CONDTROL XP4 Pro – уникальный многофункциональный дальномер для быстрого и точного измерения при любых условиях.