Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
    Арт. X30306100
    5.0
    1
    Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
    Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
    Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
    Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
    Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
      Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
      Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
      Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
      Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086
      Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086

      Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30306100
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер CONDTROL XP4 pro 1-4-086 – лазерный дальномер нового поколения, разработанный специально для измерения больших дистанций при ярком солнечном свете и работы в неблагоприятных погодных условиях. Лазерная рулетка CONDTROL XP4 Pro имеет уникальный набор вычислительных функций, наилучшую цифровую камеру и полноцветный дисплей с более высоким разрешением, по сравнению с конкурентами. CONDTROL XP4 Pro – уникальный многофункциональный дальномер для быстрого и точного измерения при любых условиях.

        Преимущества

        • Встроенная камера
        • Цифровой видоискатель
        • Двухосевой уклономер 360°
        • Цифровой пузырьковый уровень
        • Функция маляра
        • Функция разметки равных отрезков
        • Функция измерения площади треугольника
        • Пылевлагозащита IP54
        • Встроенный Bluetooth
        • Таймер обратного отсчета

        Комплектация:

        1. Лазерный дальномер.
        2. Чехол.
        3. Кабель microUSB. 
        4. Ремешок.
        5. Источники питания.
        6. Инструкция.
        7. Упаковка.