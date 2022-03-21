Преимущества

Защитный чехол для ношения на корпусе

Выдерживает падения с высоты 2 м на бетонную поверхность

Четкая видимость показаний

Возможность замера расстояния без доступа к точке А и/или В по теореме Пифагора

Луч виден в помещении

Лазерный дальномер Dewalt DW 03050 применяется в сфере строительства и ремонта для замера расстояний до 50 м. Функциональный прибор складывает и вычитает величины, запоминает последние 5 результатов измерений, работает как с метрической, так и с дюймовой системой мер. Устройство соответствует классу защиты IP65: корпус не пропускает пыль, полностью исключается случайный контакт пользователя с внутренними механизмами, струи воды не нарушают работу модели.