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Лазерный дальномер DeWalt DW 03050
5.0
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер DeWalt DW 03050
    Арт. X3030674
    5.0
    2
    Лазерный дальномер DeWalt DW 03050
    Лазерный дальномер DeWalt DW 03050
    Лазерный дальномер DeWalt DW 03050
      Лазерный дальномер DeWalt DW 03050
      Лазерный дальномер DeWalt DW 03050
      Лазерный дальномер DeWalt DW 03050

      Лазерный дальномер DeWalt DW 03050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X3030674
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Dewalt DW 03050 применяется в сфере строительства и ремонта для замера расстояний до 50 м. Функциональный прибор складывает и вычитает величины, запоминает последние 5 результатов измерений, работает как с метрической, так и с дюймовой системой мер. Устройство соответствует классу защиты IP65: корпус не пропускает пыль, полностью исключается случайный контакт пользователя с внутренними механизмами, струи воды не нарушают работу модели.

        Преимущества

        • Защитный чехол для ношения на корпусе
        • Выдерживает падения с высоты 2 м на бетонную поверхность
        • Четкая видимость показаний
        • Возможность замера расстояния без доступа к точке А и/или В по теореме Пифагора
        • Луч виден в помещении