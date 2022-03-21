Лазерный дальномер DeWalt DW 03050
Арт. X3030674
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Dewalt DW 03050 применяется в сфере строительства и ремонта для замера расстояний до 50 м. Функциональный прибор складывает и вычитает величины, запоминает последние 5 результатов измерений, работает как с метрической, так и с дюймовой системой мер. Устройство соответствует классу защиты IP65: корпус не пропускает пыль, полностью исключается случайный контакт пользователя с внутренними механизмами, струи воды не нарушают работу модели.
Преимущества
- Защитный чехол для ношения на корпусе
- Выдерживает падения с высоты 2 м на бетонную поверхность
- Четкая видимость показаний
- Возможность замера расстояния без доступа к точке А и/или В по теореме Пифагора
- Луч виден в помещении