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Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
4.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
    Арт. X3030656
    4.0
    1
    Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
    Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
    Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
    Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
    Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
    Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
    Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
      Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
      Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
      Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
      Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
      Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
      Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
      Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P

      Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X3030656
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		США
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P - это профессиональный инструмент, который необходим при измерении расстояний. Для удобной работы, инструмент оснащен большим ЖК-дисплеем и удобной клавиатурой. Хранить и транспортировать данную модель надежно в чехле, который поставляется вместе с дальномером.

        Преимущества

        • Широкий ЖК-дисплей – отображает полученные прибором данные
        • Прорезиненный корпус – не скользит в руке, устойчив к пыли и водяным брызгам
        • Удобная клавиатура – большие выпуклые кнопки обеспечивают простоту управления
        • В комплекте с дальномером поставляется чехол - для безопасного хранения инструмента
        • Малый вес - для удобного пользования