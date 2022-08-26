Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P
Арт. X3030656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|США
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P - это профессиональный инструмент, который необходим при измерении расстояний. Для удобной работы, инструмент оснащен большим ЖК-дисплеем и удобной клавиатурой. Хранить и транспортировать данную модель надежно в чехле, который поставляется вместе с дальномером.
Преимущества
- Широкий ЖК-дисплей – отображает полученные прибором данные
- Прорезиненный корпус – не скользит в руке, устойчив к пыли и водяным брызгам
- Удобная клавиатура – большие выпуклые кнопки обеспечивают простоту управления
- В комплекте с дальномером поставляется чехол - для безопасного хранения инструмента
- Малый вес - для удобного пользования