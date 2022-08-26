Преимущества

Широкий ЖК-дисплей – отображает полученные прибором данные

Прорезиненный корпус – не скользит в руке, устойчив к пыли и водяным брызгам

Удобная клавиатура – большие выпуклые кнопки обеспечивают простоту управления

В комплекте с дальномером поставляется чехол - для безопасного хранения инструмента

Малый вес - для удобного пользования





Лазерный дальномер DeWalt DW 040 P - это профессиональный инструмент, который необходим при измерении расстояний. Для удобной работы, инструмент оснащен большим ЖК-дисплеем и удобной клавиатурой. Хранить и транспортировать данную модель надежно в чехле, который поставляется вместе с дальномером.