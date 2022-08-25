Преимущества

Отличный выбор для работ внутри помещений

Защита от пыли и влаги: IP54

ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой

Малый вес

Звуковая индикация

Простое управление с помощью всего 3 кнопок

Режим "трекинг" - для непрерывного измерения

Автоматическое отключение лазера через 60 секунд, а прибора - через 2 минуты





Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 - компактный и удобный прибор, предназначенный для измерения расстояний от 0.15 до 20 м. Используется для работ внутри помещения, как профессиональных, так и любительских.