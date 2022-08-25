Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20
Арт. geototal_634
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 - компактный и удобный прибор, предназначенный для измерения расстояний от 0.15 до 20 м. Используется для работ внутри помещения, как профессиональных, так и любительских.
Преимущества
- Отличный выбор для работ внутри помещений
- Защита от пыли и влаги: IP54
- ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой
- Малый вес
- Звуковая индикация
- Простое управление с помощью всего 3 кнопок
- Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
- Автоматическое отключение лазера через 60 секунд, а прибора - через 2 минуты