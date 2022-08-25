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Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20
    Арт. geototal_634
    5.0
    1
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20

      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_634
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 - компактный и удобный прибор, предназначенный для измерения расстояний от 0.15 до 20 м. Используется для работ внутри помещения, как профессиональных, так и любительских.

        Преимущества

        • Отличный выбор для работ внутри помещений
        • Защита от пыли и влаги: IP54
        • ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой
        • Малый вес
        • Звуковая индикация
        • Простое управление с помощью всего 3 кнопок
        • Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
        • Автоматическое отключение лазера через 60 секунд, а прибора - через 2 минуты