Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
Арт. geototal_681
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus подходит для измерения расстояний внутри помещений, для частного мастера-отделочника и домашнего мастера с дальностью измерений до 50 метров с точностью ±1.5 мм. Надежная конструкция устойчива к царапинам и выдерживает падения. Устройство снабжено многострочным дисплеем высокой четкости с постоянной подсветкой. Интуитивно понятная клавиатура с 5 клавишами помогает легко управлять прибором. Благодаря таймеру обратного отсчета, можно избежать сдвига лазерной точки при нажатии кнопок. Чехол удобен для транспортировки рулетки, а также для ее хранения.
Преимущества
- Защита от брызг и пыли: IP54
- Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы
- Интуитивно понятное управление - всего 5 кнопок
- Автоматическое отключение лазера через 60 секунд, а прибора - через 120 секунд
- ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой
- Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
- Измерение площади и объема
- Таймер обратного отсчета - для предотвращения сдвига лазерной точки при нажатии кнопок
- Возможность высчитывать расстояние по теореме Пифагора
- Чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерной рулетки Instrumax SNIPER 50 PLUS