Преимущества

Защита от брызг и пыли: IP54

Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы

Интуитивно понятное управление - всего 5 кнопок

Автоматическое отключение лазера через 60 секунд, а прибора - через 120 секунд

ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой

Режим "трекинг" - для непрерывного измерения

Измерение площади и объема

Таймер обратного отсчета - для предотвращения сдвига лазерной точки при нажатии кнопок

Возможность высчитывать расстояние по теореме Пифагора

Чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерной рулетки Instrumax SNIPER 50 PLUS





Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus подходит для измерения расстояний внутри помещений, для частного мастера-отделочника и домашнего мастера с дальностью измерений до 50 метров с точностью ±1.5 мм. Надежная конструкция устойчива к царапинам и выдерживает падения. Устройство снабжено многострочным дисплеем высокой четкости с постоянной подсветкой. Интуитивно понятная клавиатура с 5 клавишами помогает легко управлять прибором. Благодаря таймеру обратного отсчета, можно избежать сдвига лазерной точки при нажатии кнопок. Чехол удобен для транспортировки рулетки, а также для ее хранения.