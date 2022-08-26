Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
    Арт. geototal_681
    5.0
    1
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus

      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_681
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 Plus подходит для измерения расстояний внутри помещений, для частного мастера-отделочника и домашнего мастера с дальностью измерений до 50 метров с точностью ±1.5 мм. Надежная конструкция устойчива к царапинам и выдерживает падения. Устройство снабжено многострочным дисплеем высокой четкости с постоянной подсветкой. Интуитивно понятная клавиатура с 5 клавишами помогает легко управлять прибором. Благодаря таймеру обратного отсчета, можно избежать сдвига лазерной точки при нажатии кнопок. Чехол удобен для транспортировки рулетки, а также для ее хранения. 

        Преимущества

        • Защита от брызг и пыли: IP54
        • Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы
        • Интуитивно понятное управление - всего 5 кнопок
        • Автоматическое отключение лазера через 60 секунд, а прибора - через 120 секунд
        • ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой
        • Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
        • Измерение площади и объема
        • Таймер обратного отсчета - для предотвращения сдвига лазерной точки при нажатии кнопок
        • Возможность высчитывать расстояние по теореме Пифагора
        • Чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерной рулетки Instrumax SNIPER 50 PLUS