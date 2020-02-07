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Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
4.6
5
2 990 ₽
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
    Арт. X30306108
    4.6
    5
    Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
    Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
    Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
    Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
    Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
    Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
    Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
      Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
      Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
      Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
      Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
      Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
      Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116
      Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116

      Лазерный дальномер Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30306108
      4.6
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      • Персональная скидка
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116 подходит для измерения расстояний внутри помещений. Надежная конструкция устойчива к царапинам и выдерживает падения. Устройство снабжено многострочным дисплеем высокой четкости с постоянной подсветкой. Интуитивно понятная клавиатура с 5 клавишами помогает легко управлять прибором. Благодаря таймеру обратного отсчета, можно избежать сдвига лазерной точки при нажатии кнопок. Чехол удобен для транспортировки рулетки, а также для ее хранения.

        Преимущества

        • Защита от брызг и пыли: IP54
        • Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы
        • Интуитивно понятное управление - всего 5 кнопок
        • Автоматическое отключение лазера через 60 секунд, а прибора - через 120 секунд
        • ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой
        • Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
        • Измерение площади и объема
        • Таймер обратного отсчета - для предовтращения сдвига лазерной точки при нажатии кнопок
        • Возможность высчитывать расстояние по теореме Пифагора
        • Чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерной рулетки Instrumax SNIPER 50 PLUS IM0116