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Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
4.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
    Арт. geototal_519
    4.0
    1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
    Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
    Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
    Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
    Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
    Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
    Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
      Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
      Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
      Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
      Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
      Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
      Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
      Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch

      Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_519
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • LEICA Disto D810 touch – профессиональный лазерный дальномер с широким функционалом. Быстро и легко определит ширину, высоту, площадь и диаметр объекта. Дальность действия – до 200 метров. Диапазон измерения – 360°. Среди особенностей: наличие Bluetooth и микро-USB, встроенный компас, визир с 4-хкратным увеличением, цветной сенсорный дисплей.

        Преимущества

        • Работает от литий-ионного аккумулятора большой емкости
        • Яркий цветной сенсорный дисплей
        • Высокая точность измерений – 1.0 мм
        • Встроенный цифровой визир с 4-х кратным увеличением для легкого нацеливания при ярком солнечном свете
        • Несколько уровней масштабирования
        • Есть датчик наклона
        • С помощью USB разъема все снимки можно загрузить в компьютер (также может заряжаться через микро-USB)
        • Встроенный Bluetooth Smart для передачи данных на планшеты и смартфоны
        • Возможность настроить быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям
        • Ресурса батареи хватает на 4000-5000 замеров
        • Есть встроенный справочник
        • Встроенный компас поможет сориентироваться на местности
        • Через 3 минуты бездействия автоматически отключается лазер, через 6 – питание
        • Пыле- и влагозащитный корпус (IP 54)