Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
Арт. geototal_519
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- LEICA Disto D810 touch – профессиональный лазерный дальномер с широким функционалом. Быстро и легко определит ширину, высоту, площадь и диаметр объекта. Дальность действия – до 200 метров. Диапазон измерения – 360°. Среди особенностей: наличие Bluetooth и микро-USB, встроенный компас, визир с 4-хкратным увеличением, цветной сенсорный дисплей.
Преимущества
- Работает от литий-ионного аккумулятора большой емкости
- Яркий цветной сенсорный дисплей
- Высокая точность измерений – 1.0 мм
- Встроенный цифровой визир с 4-х кратным увеличением для легкого нацеливания при ярком солнечном свете
- Несколько уровней масштабирования
- Есть датчик наклона
- С помощью USB разъема все снимки можно загрузить в компьютер (также может заряжаться через микро-USB)
- Встроенный Bluetooth Smart для передачи данных на планшеты и смартфоны
- Возможность настроить быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям
- Ресурса батареи хватает на 4000-5000 замеров
- Есть встроенный справочник
- Встроенный компас поможет сориентироваться на местности
- Через 3 минуты бездействия автоматически отключается лазер, через 6 – питание
- Пыле- и влагозащитный корпус (IP 54)