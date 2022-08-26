Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch

Преимущества

Работает от литий-ионного аккумулятора большой емкости

Яркий цветной сенсорный дисплей

Высокая точность измерений – 1.0 мм

Встроенный цифровой визир с 4-х кратным увеличением для легкого нацеливания при ярком солнечном свете

Несколько уровней масштабирования

Есть датчик наклона

С помощью USB разъема все снимки можно загрузить в компьютер (также может заряжаться через микро-USB)

Встроенный Bluetooth Smart для передачи данных на планшеты и смартфоны

Возможность настроить быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям

Ресурса батареи хватает на 4000-5000 замеров

Есть встроенный справочник

Встроенный компас поможет сориентироваться на местности

Через 3 минуты бездействия автоматически отключается лазер, через 6 – питание

Пыле- и влагозащитный корпус (IP 54)

LEICA Disto D810 touch – профессиональный лазерный дальномер с широким функционалом. Быстро и легко определит ширину, высоту, площадь и диаметр объекта. Дальность действия – до 200 метров. Диапазон измерения – 360°. Среди особенностей: наличие Bluetooth и микро-USB, встроенный компас, визир с 4-хкратным увеличением, цветной сенсорный дисплей.