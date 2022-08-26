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Лазерный дальномер LEICA DISTO DXT
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер LEICA DISTO DXT
    Арт. X981170
    5.0
    1
    Лазерный дальномер LEICA DISTO DXT
    Лазерный дальномер LEICA DISTO DXT
    Лазерный дальномер LEICA DISTO DXT
      Лазерный дальномер LEICA DISTO DXT
      Лазерный дальномер LEICA DISTO DXT
      Лазерный дальномер LEICA DISTO DXT

      Лазерный дальномер LEICA DISTO DXT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X981170
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Leica Disto DXT - это прибор для выполнения измерительных операций. Дальномер оснащен встроенной памятью на десять значений. Обрезиненный корпус устойчив к ударам и попаданию воды. 

        Преимущества

        • Защита от пыли и влаги IP65
        • Возможно измерение расстояний от 5 сантиметров до 70 метров
        • Для экономии заряда батареи, устройство оснащено системой автоотключения
        • Для большего удобства выполнения замеров устройство оснащено рядом функций: вычисление длин недоступных участков по теореме Пифагора; измерение площади и объёма, сложение и вычитание результатов; непрерывное измерение; измерение минимального и максимального расстояния
        • Для точного наведения устройства на цель можно предварительно включить лазерную точку
        • За точку отсчета расстояний можно взять переднюю или заднюю часть дальномера, многопозиционную скобу или штатив
        • Встроенная память на десять значений - для долгой непрерывной работы без списывания показаний (последней результат измерения, в случае необходимости, можно отменить, чтобы не забивать память ненужными значениями)
        • Звуковое сопровождение - для контроля нажатия клавиш даже в темноте
        • Долгая работа - на одном комплекте батарей до 5000 измерений