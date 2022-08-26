Преимущества

Защита от пыли и влаги IP65

Возможно измерение расстояний от 5 сантиметров до 70 метров

Для экономии заряда батареи, устройство оснащено системой автоотключения

Для большего удобства выполнения замеров устройство оснащено рядом функций: вычисление длин недоступных участков по теореме Пифагора; измерение площади и объёма, сложение и вычитание результатов; непрерывное измерение; измерение минимального и максимального расстояния

Для точного наведения устройства на цель можно предварительно включить лазерную точку

За точку отсчета расстояний можно взять переднюю или заднюю часть дальномера, многопозиционную скобу или штатив

Встроенная память на десять значений - для долгой непрерывной работы без списывания показаний (последней результат измерения, в случае необходимости, можно отменить, чтобы не забивать память ненужными значениями)

Звуковое сопровождение - для контроля нажатия клавиш даже в темноте

Долгая работа - на одном комплекте батарей до 5000 измерений

Лазерный дальномер Leica Disto DXT - это прибор для выполнения измерительных операций. Дальномер оснащен встроенной памятью на десять значений. Обрезиненный корпус устойчив к ударам и попаданию воды.