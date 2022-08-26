Лазерный дальномер LEICA DISTO DXT
Арт. X981170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Leica Disto DXT - это прибор для выполнения измерительных операций. Дальномер оснащен встроенной памятью на десять значений. Обрезиненный корпус устойчив к ударам и попаданию воды.
Преимущества
- Защита от пыли и влаги IP65
- Возможно измерение расстояний от 5 сантиметров до 70 метров
- Для экономии заряда батареи, устройство оснащено системой автоотключения
- Для большего удобства выполнения замеров устройство оснащено рядом функций: вычисление длин недоступных участков по теореме Пифагора; измерение площади и объёма, сложение и вычитание результатов; непрерывное измерение; измерение минимального и максимального расстояния
- Для точного наведения устройства на цель можно предварительно включить лазерную точку
- За точку отсчета расстояний можно взять переднюю или заднюю часть дальномера, многопозиционную скобу или штатив
- Встроенная память на десять значений - для долгой непрерывной работы без списывания показаний (последней результат измерения, в случае необходимости, можно отменить, чтобы не забивать память ненужными значениями)
- Звуковое сопровождение - для контроля нажатия клавиш даже в темноте
- Долгая работа - на одном комплекте батарей до 5000 измерений