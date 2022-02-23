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Лазерный дальномер Makita LD 100 P
5.0
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Makita LD 100 P
    Арт. X3030626
    5.0
    2
    Лазерный дальномер Makita LD 100 P
    Лазерный дальномер Makita LD 100 P
    Лазерный дальномер Makita LD 100 P
      Лазерный дальномер Makita LD 100 P
      Лазерный дальномер Makita LD 100 P
      Лазерный дальномер Makita LD 100 P

      Лазерный дальномер Makita LD 100 P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030626
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Япония
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Makita LD 100 P предназначен для измерения расстояний, площади и объема. Дальномер оснащен большим четырехстрочным дисплеем. С помощью дальномера можно измерять расстояние по формуле Пифагора и величину угла. Прибор оснащен функциями разметки, сложения и вычитания измерений, запоминания вычислений и таймером задержки времени измерений.

        Преимущества

        • Небольшие размеры
        • Функция запоминания произведенных измерений и вычислений
        • Многофункциональная позиционная скоба с датчиком автоматического определения расстояния
        • Таймер для задержки времени измерения
        • Функция измерения расстояния по формуле Пифагора
        • Измерение величины угла помещения
        • Вычисление объема и площади
        • Сложение и вычитание измерений
        • Функция разметки
        • Автоматическое выключение лазера через 3 минуты, а самого прибора - через 6 минут
        • Сенсор угла наклона и освещения дисплея
        • Запоминание 20 произведенных измерений