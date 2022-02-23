Лазерный дальномер Makita LD 100 P
Арт. X3030626
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Австрия
|
Родина бренда
|Япония
|
Выбор точки отсчета
|Да
|
Вычисление углов
|Да
- Лазерный дальномер Makita LD 100 P предназначен для измерения расстояний, площади и объема. Дальномер оснащен большим четырехстрочным дисплеем. С помощью дальномера можно измерять расстояние по формуле Пифагора и величину угла. Прибор оснащен функциями разметки, сложения и вычитания измерений, запоминания вычислений и таймером задержки времени измерений.
Преимущества
- Небольшие размеры
- Функция запоминания произведенных измерений и вычислений
- Многофункциональная позиционная скоба с датчиком автоматического определения расстояния
- Таймер для задержки времени измерения
- Функция измерения расстояния по формуле Пифагора
- Измерение величины угла помещения
- Вычисление объема и площади
- Сложение и вычитание измерений
- Функция разметки
- Автоматическое выключение лазера через 3 минуты, а самого прибора - через 6 минут
- Сенсор угла наклона и освещения дисплея
- Запоминание 20 произведенных измерений