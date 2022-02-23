Преимущества

Небольшие размеры

Функция запоминания произведенных измерений и вычислений

Многофункциональная позиционная скоба с датчиком автоматического определения расстояния

Таймер для задержки времени измерения

Функция измерения расстояния по формуле Пифагора

Измерение величины угла помещения

Вычисление объема и площади

Сложение и вычитание измерений

Функция разметки

Автоматическое выключение лазера через 3 минуты, а самого прибора - через 6 минут

Сенсор угла наклона и освещения дисплея

Запоминание 20 произведенных измерений

Лазерный дальномер Makita LD 100 P предназначен для измерения расстояний, площади и объема. Дальномер оснащен большим четырехстрочным дисплеем. С помощью дальномера можно измерять расстояние по формуле Пифагора и величину угла. Прибор оснащен функциями разметки, сложения и вычитания измерений, запоминания вычислений и таймером задержки времени измерений.