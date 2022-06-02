Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)

Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015
Арт. О00000003046
Характеристики
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Производитель
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Поверка
|Нет
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Внесен в госреестр
|Нет
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Кол-во точек начала отсчета
|1
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Встроенный прицел
|Нет
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Резьба под штатив, дюйм
|нет
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Типоразмер
|AAA
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Упаковка
|коробка
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- Лазерный дальномер с электронным угломером Matrix LD-40 38015 используется для измерения линейных расстояний и углов, вычисления площадей и объемов.
Корпус из прочного ABS-пластика защищает внутренности прибора при ударах.
Резиновые накладки обеспечивают надежный хват, поэтому инструмент не выскальзывает из рук.
Встроенный угломер расширяет сферу применения аппарата.
Преимущества
- Работа от батареек - для независимости от розетки
- Малый вес и компактность - для простоты транспортировки
- Корпус изготовлен из ABS-пластика - для повышенной износостойкости
- Резиновые накладки - для надежного хвата
- Дальномер имеет диапазон измерения от 0,05 до 40 м с точностью ±1,5 мм
- Оснащен электронным угломером с диапазоном измерения от 0 до 60 градусов - для увеличения сферы применения Matrix LD-40 38015
- Предусмотрен необходимый набор дополнительных опций: суммирование и вычитание показаний, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора
- Установлена функция автоматического выключения лазера (через 30 с) и отключения устройства (через 180 с) - для экономии заряда