Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
4.5
2
2 290 ₽
2 700 ₽
Лазерные дальномеры
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015
Арт. О00000003046
4.5
2
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)

Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015

  • -410 ₽
2 290 ₽
2 700 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 700 ₽
Получить ещё скидку
-69 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003046
4.5
2

Характеристики

Производитель
Matrix
Поверка
Нет
Внесен в госреестр
Нет
Кол-во точек начала отсчета
1
Встроенный прицел
Нет
Резьба под штатив, дюйм
нет
Типоразмер
AAA
Упаковка
коробка
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -410 ₽
2 290 ₽
2 700 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 700 ₽
Получить ещё скидку
-69 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Компрессор воздушный Aurora AIR-25
14 280 ₽
5.0
Компрессор воздушный Aurora AIR-25
Мерная емкость Stihl для гор. смеси 5л. 00008810186
119 ₽
220 ₽
4.0
Мерная емкость Stihl для гор. смеси 5л. 00008810186
  • -101 ₽
Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
190 ₽
5.0
Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
190 ₽
5.0
Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
23 ₽
5.0
Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
Электрический рубанок DeWalt DW 680
Нет в наличии
3.0
Электрический рубанок DeWalt DW 680
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный дальномер с электронным угломером Matrix LD-40 38015 используется для измерения линейных расстояний и углов, вычисления площадей и объемов.
    Корпус из прочного ABS-пластика защищает внутренности прибора при ударах.
    Резиновые накладки обеспечивают надежный хват, поэтому инструмент не выскальзывает из рук.
    Встроенный угломер расширяет сферу применения аппарата.

    Преимущества

    • Работа от батареек - для независимости от розетки
    • Малый вес и компактность - для простоты транспортировки
    • Корпус изготовлен из ABS-пластика - для повышенной износостойкости
    • Резиновые накладки - для надежного хвата
    • Дальномер имеет диапазон измерения от 0,05 до 40 м с точностью ±1,5 мм
    • Оснащен электронным угломером с диапазоном измерения от 0 до 60 градусов - для увеличения сферы применения Matrix LD-40 38015
    • Предусмотрен необходимый набор дополнительных опций: суммирование и вычитание показаний, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора
    • Установлена функция автоматического выключения лазера (через 30 с) и отключения устройства (через 180 с) - для экономии заряда