Преимущества

Универсальное применение P.I.T. PLD-40A: подходит для работ дома и в частном строительстве

Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы

Надежная защита от брызг и пыли

Простое и понятное управление - всего 4 кнопки

Индикация заряда батареи

Измерение площади и объема

ЖК-дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой

Лазерный дальномер P.I.T. PLD-40A подойдет как для домашнего использования, так и профессионального.Оснащен множеством опций: сложение и вычитание, теорема Пифагора для косвенного измерения высоты и непрерывное измерение.