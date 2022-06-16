Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30

Преимущества

Простота управления

Хорошо читаемый дисплей

Наименьшая используемая единица измерения 1 мм

Возможность установки Ресанта ДЛ-30 61/10/519 на штатив для работы на разной высоте

Можно производить измерения от нижней части прибора, верхней части или с позиции винта штатива

Дальномер Ресанта ДЛ-30 61/10/519 пригодится при строительных и ремонтных работах. Имеет функции определения расстояния, вычисления площади, объема и третьей стороны прямоугольного треугольника. Погрешность - не более 2 мм.Возможна установка единиц измерения: в метрах, дюймах, десятичных и дробных футах.Прибор обладает внутренней памятью на 20 значений.