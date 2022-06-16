Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30
Арт. О00000013205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Дальномер Ресанта ДЛ-30 61/10/519 пригодится при строительных и ремонтных работах. Имеет функции определения расстояния, вычисления площади, объема и третьей стороны прямоугольного треугольника. Погрешность - не более 2 мм.
Возможна установка единиц измерения: в метрах, дюймах, десятичных и дробных футах.
Прибор обладает внутренней памятью на 20 значений.
Преимущества
- Простота управления
- Хорошо читаемый дисплей
- Наименьшая используемая единица измерения 1 мм
- Возможность установки Ресанта ДЛ-30 61/10/519 на штатив для работы на разной высоте
- Можно производить измерения от нижней части прибора, верхней части или с позиции винта штатива