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Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30
    Арт. О00000013205
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30
    Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30
    Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30
    Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30
      Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30
      Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30
      Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30
      Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30

      Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013205
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дальномер Ресанта ДЛ-30 61/10/519 пригодится при строительных и ремонтных работах. Имеет функции определения расстояния, вычисления площади, объема и третьей стороны прямоугольного треугольника. Погрешность - не более 2 мм.
        Возможна установка единиц измерения: в метрах, дюймах, десятичных и дробных футах.
        Прибор обладает внутренней памятью на 20 значений.

        Преимущества

        • Простота управления
        • Хорошо читаемый дисплей
        • Наименьшая используемая единица измерения 1 мм
        • Возможность установки Ресанта ДЛ-30 61/10/519 на штатив для работы на разной высоте
        • Можно производить измерения от нижней части прибора, верхней части или с позиции винта штатива