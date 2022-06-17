Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-40
Арт. О00000013147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Дальномер Ресанта ДЛ-40 61/10/515 - это высокоточный инструмент, предназначенный для измерения расстояния до 40 м. Модель оснащена следующими функциями: измерение объема, измерение площади, вычисления по Пифагору. Данный прибор широко применяется при строительстве и ремонте, а также незаменим в труднодоступных местах, таких как колодцы и шахты.
Преимущества
- Автоматическое отключение лазера происходит через 20 секунд, а самого устройства через 5 минут
- Наименьшая используемая единица измерения: 1 мм
- Подсветка дисплея
- Возможна работа на открытом пространстве
- Малы вес (всего 115 г)