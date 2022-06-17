Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-60

Преимущества

Автоматическое отключение лазера происходит через 20 секунд, а самого устройства - через 5 минут

Наименьшая используемая единица измерения: 1 мм

Подсветка дисплея

Возможна работа на открытом пространстве

Малы вес (всего 115 г)

Дальномер Ресанта ДЛ-60 61/10/516 оснащен следующими функциями: измерение объема, измерение площади, вычисления по Пифагору. Он широко применяется при строительстве и ремонте, а также незаменим в труднодоступных местах, таких как колодцы и шахты. Автоматическое отключение лазера происходит через 20 секунд, а самого устройства - через 5 минут.