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Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-60
4.5
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-60
    Арт. О00000013155
    4.5
    2
    Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-60
    Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-60
    Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-60
      Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-60
      Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-60
      Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-60

      Лазерный дальномер Ресанта ДЛ-60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013155
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дальномер Ресанта ДЛ-60 61/10/516 оснащен следующими функциями: измерение объема, измерение площади, вычисления по Пифагору. Он широко применяется при строительстве и ремонте, а также незаменим в труднодоступных местах, таких как колодцы и шахты. Автоматическое отключение лазера происходит через 20 секунд, а самого устройства - через 5 минут.

        Преимущества

        • Автоматическое отключение лазера происходит через 20 секунд, а самого устройства - через 5 минут
        • Наименьшая используемая единица измерения: 1 мм
        • Подсветка дисплея
        • Возможна работа на открытом пространстве
        • Малы вес (всего 115 г)