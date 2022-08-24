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Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400
    Арт. geototal_505
    5.0
    1
    Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400
    Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400
    Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400
      Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400
      Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400
      Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400

      Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_505
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400 относится к монокулярным лазерным дальномерам. Это точный прибор для наблюдение и измерений расстояний до объектов находящихся на удалении от 6 до 400 метров. Кроме того он может рассчитать скорость движущегося объекта если его скорость не превышает 300км/ч.

        Преимущества

        • Лазерный дальномер ADA SHOOTER 400 очень легкий и компактный
        • Все данные измерений выводятся в поле зрения окуляра - прицельная марка в виде маленького квадратика, визирные линии по типу оптического прицела для облегчения наведения, индикатор готовности и индикатор режима измерения, цифровой индикатор результатов
        • Управление дальномером осуществляется всего двумя кнопками. Одной кнопкой производится включение, выключение и измерения. Вторая кнопка служит для переключения между режимами измерения: скорость или расстояние. Скорость можно измерять в км/ч или м/с, а расстояние в ярдах или метрах
        • Специальный индикатор в поле зрения известит об необходимости замены севшей батареи
        • Для экономии заряда используется функция автоматического отключения питания если кнопки не нажимались в течении 20 секунд
        • Основное назначение этого дальномера - использование вовремя охоты. Зная точное расстояние до цели можно рассчитать поправки или оценить возможность выстрела. 
        • Использование ИК-лазера маскирует действия охотника - нет лазерной точки-маркера. Однако его можно использовать и в замерах набольшие дистанции в других целях. Например при оценке земельного участка.