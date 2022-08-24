Преимущества

Лазерный дальномер ADA SHOOTER 400 очень легкий и компактный

Все данные измерений выводятся в поле зрения окуляра - прицельная марка в виде маленького квадратика, визирные линии по типу оптического прицела для облегчения наведения, индикатор готовности и индикатор режима измерения, цифровой индикатор результатов

Управление дальномером осуществляется всего двумя кнопками. Одной кнопкой производится включение, выключение и измерения. Вторая кнопка служит для переключения между режимами измерения: скорость или расстояние. Скорость можно измерять в км/ч или м/с, а расстояние в ярдах или метрах

Специальный индикатор в поле зрения известит об необходимости замены севшей батареи

Для экономии заряда используется функция автоматического отключения питания если кнопки не нажимались в течении 20 секунд

Основное назначение этого дальномера - использование вовремя охоты. Зная точное расстояние до цели можно рассчитать поправки или оценить возможность выстрела.

Использование ИК-лазера маскирует действия охотника - нет лазерной точки-маркера. Однако его можно использовать и в замерах набольшие дистанции в других целях. Например при оценке земельного участка.

Лазерный оптический дальномер ADA SHOOTER 400 относится к монокулярным лазерным дальномерам. Это точный прибор для наблюдение и измерений расстояний до объектов находящихся на удалении от 6 до 400 метров. Кроме того он может рассчитать скорость движущегося объекта если его скорость не превышает 300км/ч.