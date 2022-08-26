Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а так же для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ.

Особенности и преимущества:

4 вертикальные линии, 4 горизонтальные 360, точка отвеса.

Лазерный уровень предназначен для работ внутри помещений и на улице. Приемник может применяться в радиусе 70 м для применения на улице.

Электронный компенсатор для более быстрого самовыравнивания ±3°.

При отклонении лазерного уровня от горизонтальной плоскости более, чем на ±3°, он начинает автоматически мигать.

Механизм точной регулировки поворота облегчает точное нахождение объектов.

Компенсатор блокируется автоматически при выключении питания. Это защищает его от воздействия вибрации во время транспортировки.

Комплектация: