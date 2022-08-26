Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
Арт. geototal_767
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|135x220
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а так же для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ.
Особенности и преимущества:
- 4 вертикальные линии, 4 горизонтальные 360, точка отвеса.
- Лазерный уровень предназначен для работ внутри помещений и на улице. Приемник может применяться в радиусе 70 м для применения на улице.
- Электронный компенсатор для более быстрого самовыравнивания ±3°.
- При отклонении лазерного уровня от горизонтальной плоскости более, чем на ±3°, он начинает автоматически мигать.
- Механизм точной регулировки поворота облегчает точное нахождение объектов.
- Компенсатор блокируется автоматически при выключении питания. Это защищает его от воздействия вибрации во время транспортировки.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Аккумулятор.
- Винт удлинитель 5/8".
- Лазерные очки.
- Магнитная мишень.
- Блок питания.
- Кейс транспортировочный.
- Инструкция.