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Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
    Арт. geototal_767
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
    Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
    Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
    Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
    Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
    Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
    Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
    Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
    Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
      Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
      Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
      Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
      Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
      Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
      Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
      Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
      Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN
      Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN

      Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_767
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		135x220
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER GREEN предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а так же для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ.

        Особенности и преимущества:

        • 4 вертикальные линии, 4 горизонтальные 360, точка отвеса.
        • Лазерный уровень предназначен для работ внутри помещений и на улице. Приемник может применяться в радиусе 70 м для применения на улице.
        • Электронный компенсатор для более быстрого самовыравнивания ±3°.
        • При отклонении лазерного уровня от горизонтальной плоскости более, чем на ±3°, он начинает автоматически мигать.
        • Механизм точной регулировки поворота облегчает точное нахождение объектов.
        • Компенсатор блокируется автоматически при выключении питания. Это защищает его от воздействия вибрации во время транспортировки.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Аккумулятор.
        3. Винт удлинитель 5/8".
        4. Лазерные очки.
        5. Магнитная мишень.
        6. Блок питания.
        7. Кейс транспортировочный.
        8. Инструкция.