Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
    Арт. geototal_863
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
    Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
    Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
    Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
    Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
      Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
      Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
      Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
      Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
      Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition

      Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_863
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		257x139x47
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • ADA ATOM - это компактный самовыравнивающийся лазерный уровень, проецирующий одну горизонтальную и одну вертикальную линии. Лазерные линии ADA ATOM подходят для большинства работ по разметке при домашнем ремонте: кладка плитки в небольшом помещении, установка мебели, подвесных полок, оклейка стен обоями, установка карнизов и т.д.

        Особенности и преимущества:

        • Пересекающиеся плоскости под 90°. С помощью линий пересекающихся под прямым углом (угол между лазерными плоскостями 90°) можно быстро выполнять разметку для ровной установки материалов или конструкций.
        • Вертикальный луч «Над головой». Вертикальная линия проецируется даже «над головой».
        • Прочный корпус. Резиновые части защитят инструмент от повреждений.
        • Простое управление. Включение и разблокирование одной кнопкой. ADA ATOM выравнивается автоматически. Максимальный наклон прибора при работе должен быть не более 4°. При большем наклоне — лазерные линии мигают.
        • Магнитное крепление. В корпус прибора вмонтированы два неодимовых магнита.
        • Универсальное крепление. Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Батареи.
        3. Инструкция.