Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition
Арт. geototal_863
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|257x139x47
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- ADA ATOM - это компактный самовыравнивающийся лазерный уровень, проецирующий одну горизонтальную и одну вертикальную линии. Лазерные линии ADA ATOM подходят для большинства работ по разметке при домашнем ремонте: кладка плитки в небольшом помещении, установка мебели, подвесных полок, оклейка стен обоями, установка карнизов и т.д.
Особенности и преимущества:
- Пересекающиеся плоскости под 90°. С помощью линий пересекающихся под прямым углом (угол между лазерными плоскостями 90°) можно быстро выполнять разметку для ровной установки материалов или конструкций.
- Вертикальный луч «Над головой». Вертикальная линия проецируется даже «над головой».
- Прочный корпус. Резиновые части защитят инструмент от повреждений.
- Простое управление. Включение и разблокирование одной кнопкой. ADA ATOM выравнивается автоматически. Максимальный наклон прибора при работе должен быть не более 4°. При большем наклоне — лазерные линии мигают.
- Магнитное крепление. В корпус прибора вмонтированы два неодимовых магнита.
- Универсальное крепление. Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Батареи.
- Инструкция.