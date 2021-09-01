Лазерный уровень ADA ATOM Basic Edition

Особенности и преимущества:

Пересекающиеся плоскости под 90°. С помощью линий пересекающихся под прямым углом (угол между лазерными плоскостями 90°) можно быстро выполнять разметку для ровной установки материалов или конструкций.

Вертикальный луч «Над головой». Вертикальная линия проецируется даже «над головой».

Прочный корпус. Резиновые части защитят инструмент от повреждений.

Простое управление. Включение и разблокирование одной кнопкой. ADA ATOM выравнивается автоматически. Максимальный наклон прибора при работе должен быть не более 4°. При большем наклоне — лазерные линии мигают.

Магнитное крепление. В корпус прибора вмонтированы два неодимовых магнита.

Универсальное крепление. Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.

Комплектация:

Лазерный уровень. Батареи. Инструкция.

ADA ATOM - это компактный самовыравнивающийся лазерный уровень, проецирующий одну горизонтальную и одну вертикальную линии. Лазерные линии ADA ATOM подходят для большинства работ по разметке при домашнем ремонте: кладка плитки в небольшом помещении, установка мебели, подвесных полок, оклейка стен обоями, установка карнизов и т.д.