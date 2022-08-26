Особенности и преимущества:

Высокая точность.

Работа под наклоном.

Протекторная защита корпуса со всех сторон.

Возможность установки на штатив с резьбой 1/4".

Режим работы с приемником для комфортной эксплуатации прибора на улице и при ярком освещении.

Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы.

Ударопрочность: Прибор имеет со всех сторон резиновые накладки, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д. в условиях стройплощадки.

Хорошая видимость: лазерные линии четкие и яркие.

Включение и разблокировка ADA CUBE 3-360 Basic Edition осуществляется удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.

Комплектация:

Лазерный уровень. Батареи. Инструкция.

Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Basic Edition подходит для строительных и ремонтных работ внутри и снаружи помещений. Проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии с разверткой 360°. Модель имеет режим работы с приемником, благодаря которому дистанция разметки увеличивается до 70 метров. При фиксации маятника возможно проецирование лазерных лучей под необходимым наклоном. Данная функция удобна при установке перил лестниц. Источником питания могут служить батареи АА, литиевый аккумулятор или зарядное устройство, подключенное к бытовой сети (опция).