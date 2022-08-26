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Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Арт. geototal_885
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition

      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_885
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		285x310x145
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360°. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360°. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Больше нет необходимости вращать прибор. Достаточно установить ADA CUBE 3-360 GREEN на выбранной высоте. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под углом 90 плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

        Особенности и преимущества:

        • Яркий зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете.  
        • Удобная разметка. Луч для разметки будет видно в любой точке. 
        • Точное выравнивание, погрешность составляет всего 0.3 мл на метр.
        • Две точки крепления, можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения. 
        • Корпус имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
        • Может работать от обычных батареек, аккумулятора 2000 мAч или зарядного устройства.
        • Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол.
        • Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. 
        • Универсальное крепление ADA BASE (MAGNETIC LIFT + WALL BRACKET) с микролифтом для размещения лазерного уровня на любых поверхностях и высоте. Состоит из двух частей: ADA MAGNETIC LIFT (магнитное крепление с микролифтом для лазерных уровней) и ADA WALL BRACKET (быстросъемная струбцина с шириной зажима до 55 мм для крепления лазерных уровней установленных на MAGNETIC LIFT).
        • Транспортировочный кейс.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Универсальное крепление ADA BASE.
        3. Лазерная мишень.
        4. Лазерные очки.
        5. Сумка-чехол.
        6. Батареи.
        7. Инструкция.