Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Home Еdition

Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360°. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360°. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Больше нет необходимости вращать прибор. Достаточно установить ADA CUBE 3-360 GREEN на выбранной высоте. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под углом 90 плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

Особенности и преимущества:

Яркий зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете.

Удобная разметка. Луч для разметки будет видно в любой точке.

Точное выравнивание, погрешность составляет всего 0.3 мл на метр.

Две точки крепления, можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения.

Корпус имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Может работать от обычных батареек, аккумулятора 2000 мAч или зарядного устройства.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником.

Универсальное крепление ADA BASE (MAGNETIC LIFT + WALL BRACKET) с микролифтом для размещения лазерного уровня на любых поверхностях и высоте. Состоит из двух частей: ADA MAGNETIC LIFT (магнитное крепление с микролифтом для лазерных уровней) и ADA WALL BRACKET (быстросъемная струбцина с шириной зажима до 55 мм для крепления лазерных уровней установленных на MAGNETIC LIFT).

Транспортировочный кейс.

Комплектация: