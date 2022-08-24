Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
Арт. geototal_888
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|125x123x540
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-5
- Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360°. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360°. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под углом 90 плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.
Особенности и преимущества:
- Яркий зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете.
- Удобная разметка все линии имеют развертку 360°. Луч для разметки будет видно в любой точке.
- Точное выравнивание погрешность составляет всего 0,3 мл на метр.
- Две точки крепления. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
- Корпус имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
- Может работать от обычных батареек, аккумулятора емкостью 2000 мAч или зарядного устройства.
- Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол.
- Режим работы с приемником.
- Телескопический штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.
- Сумка-тубус.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Телескопический штатив.
- Лазерная мишень.
- Сумка-тубус.
- Литиевый аккумулятор.
- Инструкция.