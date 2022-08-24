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Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
4.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
    Арт. geototal_888
    4.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition

      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_888
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		125x123x540
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360°. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360°. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под углом 90 плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

        Особенности и преимущества:

        • Яркий зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете. 
        • Удобная разметка все линии имеют развертку 360°. Луч для разметки будет видно в любой точке.  
        • Точное выравнивание погрешность составляет всего 0,3 мл на метр.
        • Две точки крепления. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
        • Корпус имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
        • Может работать от обычных батареек, аккумулятора емкостью 2000 мAч или зарядного устройства. 
        • Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол.
        • Режим работы с приемником.
        • Телескопический штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.
        • Сумка-тубус. 

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Телескопический штатив.
        3. Лазерная мишень.
        4. Сумка-тубус.
        5. Литиевый аккумулятор.
        6. Инструкция.