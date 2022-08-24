Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Professional Edition

Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360°. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360°. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под углом 90 плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

Особенности и преимущества:

Яркий зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете.

Удобная разметка все линии имеют развертку 360°. Луч для разметки будет видно в любой точке.

Точное выравнивание погрешность составляет всего 0,3 мл на метр.

Две точки крепления. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Корпус имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Может работать от обычных батареек, аккумулятора емкостью 2000 мAч или зарядного устройства.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол.

Режим работы с приемником.

Телескопический штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.

Сумка-тубус.

Комплектация: