Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition

Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°. Луч для разметки будет видно в любой точке. Больше нет необходимости вращать прибор. Достаточно установить ADA CUBE 3-360 на выбранной высоте. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под углом 90 плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы.

Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 3-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.

Две точки крепления. ADA CUBE 3-360 можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 3-360 имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Работа от зарядного устройства. ADA CUBE 3-360 может работать от обычных батареек, аккумулятора или зарядного устройства. Если аккумулятор или батарейки полностью разрядились, уровень ADA CUBE 3-360 может работать от зарядного устройства, включенного в бытовую сеть. При этом аккумулятор будет заряжаться. При подключении зарядного устройства в батарейном отсеке на должно быть не перезаряжаемых батареек.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник, установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70.

Универсальное крепление ADA BASE (MAGNETIC LIFT + WALL BRACKET) с микролифтом для размещения лазерного уровня на любых поверхностях и высоте. Состоит из двух частей: ADA MAGNETIC LIFT (магнитное крепление с микролифтом для лазерных уровней) и ADA WALL BRACKET (быстросъемная струбцина с шириной зажима до 55 мм для крепления лазерных уровней установленных на MAGNETIC LIFT).

Транспортировочный кейс. Для хранения и транспортировки лазерного уровня и аксессуаров весь комплект размещен в транспортировочном кейсе из прочной ткани. Под каждый элемент в кейсе предусмотрено специальное место.

Комплектация:

Лазерный уровень. Универсальное крепление ADA BASE. Лазерная мишень. Лазерные очки. Сумка-чехол. Батареи. Инструкция.

Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360°. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360°. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.