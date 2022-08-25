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Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Арт. geototal_884
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition

      Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Home Edition

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_884
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		100x100x85
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360°. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360°. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

        Особенности и преимущества:

        • Удобная разметка. Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°. Луч для разметки будет видно в любой точке. Больше нет необходимости вращать прибор. Достаточно установить ADA CUBE 3-360 на выбранной высоте. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под углом 90 плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы.
        • Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 3-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.
        • Две точки крепления. ADA CUBE 3-360 можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
        • Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 3-360 имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
        • Работа от зарядного устройства. ADA CUBE 3-360 может работать от обычных батареек, аккумулятора или зарядного устройства. Если аккумулятор или батарейки полностью разрядились, уровень ADA CUBE 3-360 может работать от зарядного устройства, включенного в бытовую сеть. При этом аккумулятор будет заряжаться. При подключении зарядного устройства в батарейном отсеке на должно быть не перезаряжаемых батареек.
        • Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник, установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.
        • Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70.
        • Универсальное крепление ADA BASE (MAGNETIC LIFT + WALL BRACKET) с микролифтом для размещения лазерного уровня на любых поверхностях и высоте. Состоит из двух частей: ADA MAGNETIC LIFT (магнитное крепление с микролифтом для лазерных уровней) и ADA WALL BRACKET (быстросъемная струбцина с шириной зажима до 55 мм для крепления лазерных уровней установленных на MAGNETIC LIFT).
        • Транспортировочный кейс. Для хранения и транспортировки лазерного уровня и аксессуаров весь комплект размещен в транспортировочном кейсе из прочной ткани. Под каждый элемент в кейсе предусмотрено специальное место.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Универсальное крепление ADA BASE.
        3. Лазерная мишень.
        4. Лазерные очки.
        5. Сумка-чехол.
        6. Батареи.
        7. Инструкция.