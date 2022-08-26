Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Ultimate Edition

Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360°. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360°. Больше нет необходимости вращать прибор. Достаточно установить ADA CUBE 3-360 на выбранной высоте. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под углом 90 плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Луч для разметки будет видно в любой точке.

Точное выравнивание погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.

Две точки крепления. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Корпус имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Может работать от обычных батареек, аккумулятора емкостью — 2000 mA или зарядного устройства.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником.

Универсальное крепление ADA BASE (MAGNETIC LIFT + WALL BRACKET) с микролифтом для размещения лазерного уровня на любых поверхностях и высоте. Состоит из двух частей: ADA MAGNETIC LIFT (магнитное крепление с микролифтом для лазерных уровней) и ADA WALL BRACKET (быстросъемная струбцина с шириной зажима до 55 мм для крепления лазерных уровней установленных на MAGNETIC LIFT).

Телескопический штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.

Профессиональный пластиковый кейс.

Комплектация: