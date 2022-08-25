Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition

Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN – компактный построитель трех лазерных плоскостей: одной горизонтальной 360° и двух вертикальных. Цвет лазерных лучей зеленый. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Вертикальные лучи проецируются в секторе 120°. Отлично подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

Особенности и преимущества:

Яркий зеленый луч. Зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете.

Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Линию для разметки будет видно в любой точке.

Две точки крепления. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Защищенный корпус имеет протекторную защиту со всех сторон.

Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Литиевый аккумулятор емкостью 2000 мAч.

Может работать от обычных батареек, аккумулятора или зарядного устройства.

Работа под наклоном.

Режим работы с приемником.

Телескопический штатив.

Комплектация: