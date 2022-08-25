Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition
    Арт. geototal_891
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition

      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_891
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		550x115x95
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN – компактный построитель трех лазерных плоскостей: одной горизонтальной 360° и двух вертикальных. Цвет лазерных лучей зеленый. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Вертикальные лучи проецируются в секторе 120°. Отлично подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

        Особенности и преимущества:

        • Яркий зеленый луч. Зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете. 
        • Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Линию для разметки будет видно в любой точке.  
        • Две точки крепления. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
        • Защищенный корпус имеет протекторную защиту со всех сторон.
        • Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
        • Литиевый аккумулятор емкостью 2000 мAч. 
        • Может работать от обычных батареек, аккумулятора или зарядного устройства. 
        • Работа под наклоном. 
        • Режим работы с приемником. 
        • Телескопический штатив.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Телескопический штатив.
        3. Лазерная мишень.
        4. Зарядное устройство.
        5. Литиевый аккумулятор.
        6. Инструкция.