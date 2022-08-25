Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN Professional Edition
Арт. geototal_891
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|550x115x95
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-5
- Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V GREEN – компактный построитель трех лазерных плоскостей: одной горизонтальной 360° и двух вертикальных. Цвет лазерных лучей зеленый. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Вертикальные лучи проецируются в секторе 120°. Отлично подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.
Особенности и преимущества:
- Яркий зеленый луч. Зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете.
- Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Линию для разметки будет видно в любой точке.
- Две точки крепления. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
- Защищенный корпус имеет протекторную защиту со всех сторон.
- Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
- Литиевый аккумулятор емкостью 2000 мAч.
- Может работать от обычных батареек, аккумулятора или зарядного устройства.
- Работа под наклоном.
- Режим работы с приемником.
- Телескопический штатив.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Телескопический штатив.
- Лазерная мишень.
- Зарядное устройство.
- Литиевый аккумулятор.
- Инструкция.