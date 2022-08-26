Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition

Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V –компактный построитель трех лазерных плоскостей: одной горизонтальной 360° и двух вертикальных. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Вертикальные лучи проецируются в секторе 120°. С помощью вертикальных линий пересекающихся под прямым углом (угол между вертикальными лазерными плоскостями 90°) можно быстро планировать деление помещений, строить перегородки, производить укладку напольной плитки и т.д. Лазерные линии покажут положение будущих стен. Меняя положение уровня можно быстро оценить размеры планируемого помещения. Отлично подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Больше нет необходимости вращать прибор.

Точное выравнивание погрешность составляет всего 0.3 мл на метр.

Две точки крепления. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Корпус имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Может работать от обычных батареек, аккумулятора или зарядного устройства.

Работа под наклоном.

Режим работы с приемником.

Телескопический штатив от 35 до 110 см.

Комплектация: