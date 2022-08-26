Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
Арт. geototal_890
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|480x105x105
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-5
- Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V –компактный построитель трех лазерных плоскостей: одной горизонтальной 360° и двух вертикальных. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Вертикальные лучи проецируются в секторе 120°. С помощью вертикальных линий пересекающихся под прямым углом (угол между вертикальными лазерными плоскостями 90°) можно быстро планировать деление помещений, строить перегородки, производить укладку напольной плитки и т.д. Лазерные линии покажут положение будущих стен. Меняя положение уровня можно быстро оценить размеры планируемого помещения. Отлично подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.
Особенности и преимущества:
- Удобная разметка. Больше нет необходимости вращать прибор.
- Точное выравнивание погрешность составляет всего 0.3 мл на метр.
- Две точки крепления. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
- Корпус имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
- Может работать от обычных батареек, аккумулятора или зарядного устройства.
- Работа под наклоном.
- Режим работы с приемником.
- Телескопический штатив от 35 до 110 см.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Телескопический штатив.
- Батареи.
- Инструкция.
- Упаковка.