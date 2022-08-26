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Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
    Арт. geototal_890
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
    Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition
      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition

      Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V Professional Edition

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_890
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		480x105x105
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA CUBE 360 2V –компактный построитель трех лазерных плоскостей: одной горизонтальной 360° и двух вертикальных. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Вертикальные лучи проецируются в секторе 120°. С помощью вертикальных линий пересекающихся под прямым углом (угол между вертикальными лазерными плоскостями 90°) можно быстро планировать деление помещений, строить перегородки, производить укладку напольной плитки и т.д. Лазерные линии покажут положение будущих стен. Меняя положение уровня можно быстро оценить размеры планируемого помещения. Отлично подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

        Особенности и преимущества:

        • Удобная разметка. Больше нет необходимости вращать прибор. 
        • Точное выравнивание погрешность составляет всего 0.3 мл на метр.
        • Две точки крепления. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
        • Корпус имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
        • Может работать от обычных батареек, аккумулятора или зарядного устройства.
        • Работа под наклоном.
        • Режим работы с приемником.
        • Телескопический штатив от 35 до 110 см.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Телескопический штатив.
        3. Батареи.
        4. Инструкция.
        5. Упаковка.