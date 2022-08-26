Лазерный уровень Instrumax 360 RED – благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при ремонтных работ в небольших помещениях, а при использовании режима работы с приемником и на улице.

Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную 360 и вертикальную линии. Больше нет необходимости при горизонтальной разметке вращать прибор. Горизонтальный луч видно по всему периметру. Достаточно только изменять высоту установки. При включении вертикальной линии получается перекрещивающиеся под углом 90 проекция (лазерный крест). Лазерные линии можно поочередно отключать оставляя только необходимую для работы и экономии заряда батарей.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 10 метров до 40.

Резьба крепления. Instrumax 360 RED можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 5/8 дюйма. Резьба расположена на нижней части прибора.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном.

Специальная конструкция подвеса. Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам. Дополнительный каркас в корпусе сводит к минимуму последствия случайных падений. Плюс такая конструкция позволила значительно уменьшить размеры корпуса по сравнению с аналогами.

Instrumax 360 RED идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.

Комплектация: