Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный уровень Instrumax 360 RED
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Instrumax 360 RED
    Арт. geototal_760
    5.0
    1
    Лазерный уровень Instrumax 360 RED
    Лазерный уровень Instrumax 360 RED
    Лазерный уровень Instrumax 360 RED
    Лазерный уровень Instrumax 360 RED
    Лазерный уровень Instrumax 360 RED
    Лазерный уровень Instrumax 360 RED
    Лазерный уровень Instrumax 360 RED
    Лазерный уровень Instrumax 360 RED
    Лазерный уровень Instrumax 360 RED
      Лазерный уровень Instrumax 360 RED
      Лазерный уровень Instrumax 360 RED
      Лазерный уровень Instrumax 360 RED
      Лазерный уровень Instrumax 360 RED
      Лазерный уровень Instrumax 360 RED
      Лазерный уровень Instrumax 360 RED
      Лазерный уровень Instrumax 360 RED
      Лазерный уровень Instrumax 360 RED
      Лазерный уровень Instrumax 360 RED

      Лазерный уровень Instrumax 360 RED

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_760
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Габариты, мм
      		260x175x175
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Лазерный уровень Instrumax 360 RED – благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при ремонтных работ в небольших помещениях, а при использовании режима работы с приемником и на улице.

        Особенности и преимущества:

        • Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную 360 и вертикальную линии. Больше нет необходимости при горизонтальной разметке вращать прибор. Горизонтальный луч видно по всему периметру. Достаточно только изменять высоту установки. При включении вертикальной линии получается перекрещивающиеся под углом 90 проекция (лазерный крест). Лазерные линии можно поочередно отключать оставляя только необходимую для работы и экономии заряда батарей.
        • Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 10 метров до 40.
        • Резьба крепления. Instrumax 360 RED можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 5/8 дюйма. Резьба расположена на нижней части прибора. 
        • Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. 
        • Специальная конструкция подвеса. Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам. Дополнительный каркас в корпусе сводит к минимуму последствия случайных падений. Плюс такая конструкция позволила значительно уменьшить размеры корпуса по сравнению с аналогами.
        • Instrumax 360 RED идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Лазерные очки.
        3. Батарейки.
        4. Магнитная мишень.
        5. Инструкция по применению.
        6. Сумка-чехол.