Лазерный уровень INSTRUMAX 3D RED – построитель лазерных плоскостей с тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. Для построения замкнутых линий (360°) используется специальный излучатель. Позволяет выполнить абсолютно любую разметку при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°.

Точное выравнивание и работа под наклоном. Выравнивание прибора автоматическое. Достаточно установить прибор под наклоном не более 4°. В режиме наклона можно устанавливать прибор под любым углом.

Поворотное крепление. INSTRUMAX 3D RED можно крепить к штативу при помощи резьбового соединения 5/8 дюйма. Одна резьба расположена на приборе, вторая — на вращающейся подставке креплении. На этом креплении можно вращать уровень на 360°. Точное наведение вертикальных линий осуществляется при помощи микрометрических винтов. Регулируемые ножки помогут при установке нивелира на неровной поверхности без штатива или штанги.

Работа от зарядного устройства. INSTRUMAX 3D RED может работать от зарядного устройства включенного в бытовую сеть при отсутствии батареек в отсеке. Так же батарейки можно заменить на аккумуляторы типа АА. Заряжать их можно прямо в приборе с помощью зарядного устройства.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 10 до 40 метров.

Комплектация: