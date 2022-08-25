Лазерный уровень INSTRUMAX 3D RED
Арт. geototal_761
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|260x175x175
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-5
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Напряжение питания, В
|1.5
Лазерный уровень INSTRUMAX 3D RED – построитель лазерных плоскостей с тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. Для построения замкнутых линий (360°) используется специальный излучатель. Позволяет выполнить абсолютно любую разметку при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.
Особенности и преимущества:
- Удобная разметка. Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°.
- Точное выравнивание и работа под наклоном. Выравнивание прибора автоматическое. Достаточно установить прибор под наклоном не более 4°. В режиме наклона можно устанавливать прибор под любым углом.
- Поворотное крепление. INSTRUMAX 3D RED можно крепить к штативу при помощи резьбового соединения 5/8 дюйма. Одна резьба расположена на приборе, вторая — на вращающейся подставке креплении. На этом креплении можно вращать уровень на 360°. Точное наведение вертикальных линий осуществляется при помощи микрометрических винтов. Регулируемые ножки помогут при установке нивелира на неровной поверхности без штатива или штанги.
- Работа от зарядного устройства. INSTRUMAX 3D RED может работать от зарядного устройства включенного в бытовую сеть при отсутствии батареек в отсеке. Так же батарейки можно заменить на аккумуляторы типа АА. Заряжать их можно прямо в приборе с помощью зарядного устройства.
- Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 10 до 40 метров.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Поворотное крепление.
- Лазерные очки.
- Батарейки.
- Зарядное устройство.
- Мишень.
- Инструкция по применению.
- Сумка-чехол.