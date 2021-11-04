Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|80x86x45
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Степень защиты
|IP 54
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Построитель лазерных плоскостей Instrumax element это универсальный прибор, который пригодится во время строительно-монтажных и отделочных работ для выравнивания поверхностей, измерения дальности нахождения объектов, определения площади помещений. Инструмент работает от батареек, что удобно при использовании его на открытой местности или в зданиях, где нет возможности подключения к электросети. Нивелир способен к построению вертикальных и горизонтальных проекций, как по отдельности, так и совместно, при этом линии будут находиться перпендикулярно по отношению друг к другу. Им легко управлять с помощью одной кнопки, и удобно носить с собой. Построитель плоскостей не боится влаги и пыли, и проецирует на расстояние до пятидесяти метров. Также лазер оснащен режимом работы с приемником, благодаря чему может увеличивать яркость создаваемых линий и эксплуатироваться в условиях плохой видимости. Instrumax element 2d купить стоит за его многофункциональность, портативные размеры и высокую эффективность с минимальной погрешностью измерений.
Преимущества нивелира INCTRUMAX Element 2d:
- Специальные накладки на корпусе для защиты от повреждения;
- Компактность;
- Работа как внутри, так и вне помещений;
- Многофункциональность;
- Лазерные линии можно отключать для экономии заряда батарей;
- Режим работы с приемником для улучшения видимости линий;
- Самовыравнивающийся компенсатор;
- При превышении угла наклона ±4° лучи выключаются во избежание ошибок.
Комплектация:
- Лазерный уровень;
- Батареи АА 1,5 В (2 шт.);
- Инструкция;
- Упаковка.