Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110

Построитель лазерных плоскостей Instrumax element это универсальный прибор, который пригодится во время строительно-монтажных и отделочных работ для выравнивания поверхностей, измерения дальности нахождения объектов, определения площади помещений. Инструмент работает от батареек, что удобно при использовании его на открытой местности или в зданиях, где нет возможности подключения к электросети. Нивелир способен к построению вертикальных и горизонтальных проекций, как по отдельности, так и совместно, при этом линии будут находиться перпендикулярно по отношению друг к другу. Им легко управлять с помощью одной кнопки, и удобно носить с собой. Построитель плоскостей не боится влаги и пыли, и проецирует на расстояние до пятидесяти метров. Также лазер оснащен режимом работы с приемником, благодаря чему может увеличивать яркость создаваемых линий и эксплуатироваться в условиях плохой видимости. Instrumax element 2d купить стоит за его многофункциональность, портативные размеры и высокую эффективность с минимальной погрешностью измерений.

Преимущества нивелира INCTRUMAX Element 2d:

Специальные накладки на корпусе для защиты от повреждения;

Компактность;

Работа как внутри, так и вне помещений;

Многофункциональность;

Лазерные линии можно отключать для экономии заряда батарей;

Режим работы с приемником для улучшения видимости линий;

Самовыравнивающийся компенсатор;

При превышении угла наклона ±4° лучи выключаются во избежание ошибок.

Комплектация: