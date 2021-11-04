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Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
4.0
15
2 490 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
    Арт. X30306109
    4.0
    15
    Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
    Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
    Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
    Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
    Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110

      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110

      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30306109
      4.0
      15

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		80x86x45
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Построитель лазерных плоскостей Instrumax element это универсальный прибор, который пригодится во время строительно-монтажных и отделочных работ для выравнивания поверхностей, измерения дальности нахождения объектов, определения площади помещений. Инструмент работает от батареек, что удобно при использовании его на открытой местности или в зданиях, где нет возможности подключения к электросети. Нивелир способен к построению вертикальных и горизонтальных проекций, как по отдельности, так и совместно, при этом линии будут находиться перпендикулярно по отношению друг к другу. Им легко управлять с помощью одной кнопки, и удобно носить с собой. Построитель плоскостей не боится влаги и пыли, и проецирует на расстояние до пятидесяти метров. Также лазер оснащен режимом работы с приемником, благодаря чему может увеличивать яркость создаваемых линий и эксплуатироваться в условиях плохой видимости. Instrumax element 2d купить стоит за его многофункциональность, портативные размеры и высокую эффективность с минимальной погрешностью измерений.

        Преимущества нивелира INCTRUMAX Element 2d:

        • Специальные накладки на корпусе для защиты от повреждения;
        • Компактность;
        • Работа как внутри, так и вне помещений;
        • Многофункциональность;
        • Лазерные линии можно отключать для экономии заряда батарей;
        • Режим работы с приемником для улучшения видимости линий;
        • Самовыравнивающийся компенсатор;
        • При превышении угла наклона ±4° лучи выключаются во избежание ошибок.

        Комплектация:

        • Лазерный уровень;
        • Батареи АА 1,5 В (2 шт.);
        • Инструкция;
        • Упаковка.