Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50

Самонивелирный лазерный прибор, создающий перекрестные линии, с удобным управлением.

Горизонтальные и вертикальные лазерные линии видны на расстоянии до 10 м.

Телескопическая штанга-штатив позволяет регулировать высоту лазерных линий.

Штатив позволяет охватить рабочую высоту от 60 до 100 см. Лазерный прибор поворачивается на штативе на 360°.

Можно собрать ножки штатива в виде телескопической штанги и закрепить на ней лазерный прибор на любой высоте (до 275 см).

Телескопическую штангу можно закрепить между полом и потолком, в оконных нишах или на дверной коробке.

Встроенное зажимное приспособление позволяет крепить прибор на трубах отопления.

Применение:

Облицовочные работы, например подгонка рисунка при укладке настенной и керамической плитки

Столярные работы, например выравнивание верхних и нижних шкафов

Установочные работы, например горизонтальное и вертикальное выравнивание трубных хомутов

Электромонтажные работы, например выравнивание проводов и кабельных каналов

Малярные работы, например наклейка обоев и бордюров

Комплектация:

Лазерный прибор с перекрестными линиями LAX 50, телескопическая штанга-штатив.

Точечные и линейные лазерные приборы STABILA: быстрая и точная разметка и перенос параметров. Точечные и линейные лазерные приборы подходят для применения внутри помещений, когда необходимо работать с видимой линией или точкой. Компактные приборы с рабочим диапазоном до 30 м можно всегда взять с собой. Для линейных лазерных приборов с пульсирующими лазерными линиями рабочий диапазон можно значительно расширить за счет использования ресивера линейных лазерных лучей.