Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50
Арт. X30308136
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|740x175x170
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Степень защиты
|IP 53
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Точечные и линейные лазерные приборы STABILA: быстрая и точная разметка и перенос параметров. Точечные и линейные лазерные приборы подходят для применения внутри помещений, когда необходимо работать с видимой линией или точкой. Компактные приборы с рабочим диапазоном до 30 м можно всегда взять с собой. Для линейных лазерных приборов с пульсирующими лазерными линиями рабочий диапазон можно значительно расширить за счет использования ресивера линейных лазерных лучей. Лазерный прибор с перекрестными линиями LAX 50. Pазнообразные варианты использования:
- Самонивелирный лазерный прибор, создающий перекрестные линии, с удобным управлением.
- Горизонтальные и вертикальные лазерные линии видны на расстоянии до 10 м.
- Телескопическая штанга-штатив позволяет регулировать высоту лазерных линий.
- Штатив позволяет охватить рабочую высоту от 60 до 100 см. Лазерный прибор поворачивается на штативе на 360°.
- Можно собрать ножки штатива в виде телескопической штанги и закрепить на ней лазерный прибор на любой высоте (до 275 см).
- Телескопическую штангу можно закрепить между полом и потолком, в оконных нишах или на дверной коробке.
- Встроенное зажимное приспособление позволяет крепить прибор на трубах отопления.
Применение:
- Облицовочные работы, например подгонка рисунка при укладке настенной и керамической плитки
- Столярные работы, например выравнивание верхних и нижних шкафов
- Установочные работы, например горизонтальное и вертикальное выравнивание трубных хомутов
- Электромонтажные работы, например выравнивание проводов и кабельных каналов
- Малярные работы, например наклейка обоев и бордюров
Комплектация:
- Лазерный прибор с перекрестными линиями LAX 50,
- телескопическая штанга-штатив.