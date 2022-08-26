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Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50
    Арт. X30308136
    5.0
    1
    Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50
    Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50
    Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50
      Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50
      Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50
      Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50

      Лазерный уровень STABILA 16789 LAX 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308136
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Габариты, мм
      		740x175x170
      Степень защиты
      		IP 53
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Точечные и линейные лазерные приборы STABILA: быстрая и точная разметка и перенос параметров. Точечные и линейные лазерные приборы подходят для применения внутри помещений, когда необходимо работать с видимой линией или точкой. Компактные приборы с рабочим диапазоном до 30 м можно всегда взять с собой. Для линейных лазерных приборов с пульсирующими лазерными линиями рабочий диапазон можно значительно расширить за счет использования ресивера линейных лазерных лучей. Лазерный прибор с перекрестными линиями LAX 50. Pазнообразные варианты использования:
        • Самонивелирный лазерный прибор, создающий перекрестные линии, с удобным управлением.
        • Горизонтальные и вертикальные лазерные линии видны на расстоянии до 10 м.
        • Телескопическая штанга-штатив позволяет регулировать высоту лазерных линий.
        • Штатив позволяет охватить рабочую высоту от 60 до 100 см. Лазерный прибор поворачивается на штативе на 360°.
        • Можно собрать ножки штатива в виде телескопической штанги и закрепить на ней лазерный прибор на любой высоте (до 275 см).
        • Телескопическую штангу можно закрепить между полом и потолком, в оконных нишах или на дверной коробке.
        • Встроенное зажимное приспособление позволяет крепить прибор на трубах отопления.

        Применение:

        • Облицовочные работы, например подгонка рисунка при укладке настенной и керамической плитки
        • Столярные работы, например выравнивание верхних и нижних шкафов
        • Установочные работы, например горизонтальное и вертикальное выравнивание трубных хомутов
        • Электромонтажные работы, например выравнивание проводов и кабельных каналов
        • Малярные работы, например наклейка обоев и бордюров

        Комплектация:

          1. Лазерный прибор с перекрестными линиями LAX 50,
          2. телескопическая штанга-штатив.