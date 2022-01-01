Лебедка рычажная Jet JCH-4 JE181420
Арт. Х12403572
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип лебедки
|рычажная
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Длина троса/ленты, м
|6.1
- Рычажная лебедка JET JCH-4 181420 предназначена для поднятия, опускания, вытягивания или перемещения тяжелых грузов. Прочная стальная конструкция оснащена рычагом-рукояткой. Управление конструкцией осуществляется за счет качения рычага. Данный ручной механизм позволяет производить работы в местах, где отсутствует источник электроэнергии.
Преимущества
- Легкость в работе. Рукоять лебедки JET JCH-4 181420 имеет оптимальную длину, что снижает физическую нагрузку с пользователя
- Удобство в работе. Стопорная звездочка блокирует вращение в сторону противоположную натяжке, тем самым не требуется всегда удерживать рычаг
- Безопасность. Запорный механизм на крюках исключает разъединение сцепки, что повышает безопасность
- Все крюки свободно вращаются в подшипниках
- Простота эксплуатации
- Малый вес
- Малое усилие для натяжки
- Прочная металлическая конструкция