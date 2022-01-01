Лебедка рычажная Jet JCH-4 JE181420

Преимущества

Легкость в работе. Рукоять лебедки JET JCH-4 181420 имеет оптимальную длину, что снижает физическую нагрузку с пользователя

Удобство в работе. Стопорная звездочка блокирует вращение в сторону противоположную натяжке, тем самым не требуется всегда удерживать рычаг

Безопасность. Запорный механизм на крюках исключает разъединение сцепки, что повышает безопасность

Все крюки свободно вращаются в подшипниках

Простота эксплуатации

Малый вес

Малое усилие для натяжки

Прочная металлическая конструкция

Рычажная лебедка JET JCH-4 181420 предназначена для поднятия, опускания, вытягивания или перемещения тяжелых грузов. Прочная стальная конструкция оснащена рычагом-рукояткой. Управление конструкцией осуществляется за счет качения рычага. Данный ручной механизм позволяет производить работы в местах, где отсутствует источник электроэнергии.