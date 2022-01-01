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Лебедка рычажная Jet JCH-4 JE181420
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Ручные лебедки
    Лебедка рычажная Jet JCH-4 JE181420
    Арт. Х12403572
    Лебедка рычажная Jet JCH-4 JE181420

      Лебедка рычажная Jet JCH-4 JE181420

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403572

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип лебедки
      		рычажная
      Длина троса/ленты, м
      		6.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная лебедка JET JCH-4 181420 предназначена для поднятия, опускания, вытягивания или перемещения тяжелых грузов. Прочная стальная конструкция оснащена рычагом-рукояткой. Управление конструкцией осуществляется за счет качения рычага. Данный ручной механизм позволяет производить работы в местах, где отсутствует источник электроэнергии.

        Преимущества

        • Легкость в работе. Рукоять лебедки JET JCH-4 181420 имеет оптимальную длину, что снижает физическую нагрузку с пользователя
        • Удобство в работе. Стопорная звездочка блокирует вращение в сторону противоположную натяжке, тем самым не требуется всегда удерживать рычаг
        • Безопасность. Запорный механизм на крюках исключает разъединение сцепки, что повышает безопасность
        • Все крюки свободно вращаются в подшипниках
        • Простота эксплуатации
        • Малый вес
        • Малое усилие для натяжки
        • Прочная металлическая конструкция