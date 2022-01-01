Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)

Преимущества

Минимум усилий. Телескопическая рукоятка оптимальной длины позволяет прикладывать минимум усилий при выполнении тяговых работ

Удобство в работе. Наличие удобного стопорного рычага гарантирует надежную фиксацию троса на заданной длине

Безопасность. Крюк тяговой лебедки JET JG-300A 3 т 286530 оснащен карабином, предотвращающим срыв груза

Срезной штифт для защиты от перегрузки

Наличие реверса

Прочный алюминиевый корпус

Крепежный болт на цепочке

Простота в использовании

Тяговая лебедка JET JG-300A 3 т 286530 характеризуется удобством эксплуатации в любом положении. Устройство используется на стройках, производственных предприятиях и в автомастерских для подъема и опускания грузов весом не более 3 тонн, а также для перемещения грузов до 4.8 тонн. Прочный алюминиевый корпус превосходно защищает рабочий механизм от повреждений. Лебедка этой модели отвечает стандартам ANSI/ASME B30.21. Поставляется без троса.