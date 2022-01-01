Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)
Арт. Х12403440
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Длина троса/ленты, м
|50
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Диаметр троса, мм
|16
- Тяговая лебедка JET JG-300A 3 т 286530 характеризуется удобством эксплуатации в любом положении. Устройство используется на стройках, производственных предприятиях и в автомастерских для подъема и опускания грузов весом не более 3 тонн, а также для перемещения грузов до 4.8 тонн. Прочный алюминиевый корпус превосходно защищает рабочий механизм от повреждений. Лебедка этой модели отвечает стандартам ANSI/ASME B30.21. Поставляется без троса.
Преимущества
- Минимум усилий. Телескопическая рукоятка оптимальной длины позволяет прикладывать минимум усилий при выполнении тяговых работ
- Удобство в работе. Наличие удобного стопорного рычага гарантирует надежную фиксацию троса на заданной длине
- Безопасность. Крюк тяговой лебедки JET JG-300A 3 т 286530 оснащен карабином, предотвращающим срыв груза
- Срезной штифт для защиты от перегрузки
- Наличие реверса
- Прочный алюминиевый корпус
- Крепежный болт на цепочке
- Простота в использовании