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Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)
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Ручные лебедки
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)
    Арт. Х12403440
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)
      Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)
      Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)
      Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)
      Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)

      Рычажная тяговая лебедка Jet JG-300A JE286530 (без троса)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403440

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Длина троса/ленты, м
      		50
      Диаметр троса, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тяговая лебедка JET JG-300A 3 т 286530 характеризуется удобством эксплуатации в любом положении. Устройство используется на стройках, производственных предприятиях и в автомастерских для подъема и опускания грузов весом не более 3 тонн, а также для перемещения грузов до 4.8 тонн. Прочный алюминиевый корпус превосходно защищает рабочий механизм от повреждений. Лебедка этой модели отвечает стандартам ANSI/ASME B30.21. Поставляется без троса.

        Преимущества

        • Минимум усилий. Телескопическая рукоятка оптимальной длины позволяет прикладывать минимум усилий при выполнении тяговых работ
        • Удобство в работе. Наличие удобного стопорного рычага гарантирует надежную фиксацию троса на заданной длине
        • Безопасность. Крюк тяговой лебедки JET JG-300A 3 т 286530 оснащен карабином, предотвращающим срыв груза
        • Срезной штифт для защиты от перегрузки
        • Наличие реверса
        • Прочный алюминиевый корпус
        • Крепежный болт на цепочке
        • Простота в использовании